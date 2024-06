Lenovo Tab Plus: tablet per l'intrattenimento a 299 euro

Lenovo ha presentato il nuovo Tab Plus, un tablet dedicato all’intrattenimento. Questo dispositivo vanta una completa sezione audio con una potenza di 26W e otto altoparlanti Hi-Fi sviluppati in collaborazione con JBL: quattro tweeter e quattro woofer alloggiati in 4 casse per un totale di 22cc. Inoltre, supporta il Dolby Atmos e l’audio ad alta risoluzione a 24 bit e frequenza a 96kHz quando si utilizzano le cuffie. Tablet utilizzabile anche come cassa Bluetooth.

Passiamo al display 2K da 11,5 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Lo schermo, certificato TUV, garantisce il contenimento dell’emissione di luce blu e l’assenza di sfarfallio, assicurando un comfort ottimale per gli occhi. Dispone di una modalità di Immersive Reading integrata che mitiga i colori dello schermo per simulare le pagine di un libro e può trasformarsi in una cornice digitale.

Questo tablet è dotato di batteria da 8.600 mAh che consente fino a 12 ore di streaming e non manca la ricarica rapida da 45W (carica al 100% in 90 minuti).

Il nuovo tablet di Lenovo è spinto da un processore MediaTek Helio G99, affiancato da 8 GB di Ram e fino a 256GB di memoria interna, con la possibilità di espansione tramite scheda MicroSD, ed è resistente all’acqua e alla polvere secondo lo standard IP52. Ricordiamo anche il supporto posteriore integrato, regolabile fino a 175°, ed il sistema operativo Android 14.

Lenovo Tab Plus ospita anche due fotocamere da 8MP, una frontale ed una posteriore.

Lenovo Tab Plus integra una soluzione a protezione degli utenti grazie a una dashboard dedicata alla privacy che permette di gestire le autorizzazioni, offre aggiornamenti di Android per 2 anni, con 4 anni di patch di sicurezza fino a giugno 2028. Il tablet è compatibile con il pennino Lenovo Tab Pen Plus, il caricabatterie da muro USB-C Lenovo da 68W e la tastiera wireless multi-dispositivo di Lenovo.

Prezzi e disponibilità

Lenovo Tab Plus è già disponibile in Italia con un prezzo di 299 euro.

Scopri di più su Amazon

In qualità di Affiliato Amazon, Citynews riceve un guadagno dagli acquisti idonei.