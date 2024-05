TP-Link Tapo C425: videocamera WiFi a batteria e con pannello solare

Da Tapo, brand di TP-Link, arriva la videocamera di sorveglianza C425. Un modello da esterni, resistente agli agenti atmosferici e con certificazione IP66.

Tapo C425 promette immagini chiare e dettagliate in risoluzione 2K QHD (2.560 x 1.440) e con un ampio angolo di visione di 150 gradi. Grazie al sensore Starlight e ai due faretti integrati, è in grado di effettuare riprese a colori anche di notte. Inoltre, è dotata di rilevamento del movimento potenziato dall’intelligenza artificiale ed è in grado di distinguere tra persone, veicoli e animali domestici, inviando notifiche immediate allo smartphone in caso di attività sospette nel perimetro impostato dall’utente.

La sirena integrata e i segnali luminosi permettono di scoraggiare potenziali intrusi, mentre l'audio bidirezionale consente di comunicare a distanza con chi si trova nelle vicinanze della telecamera.

Non manca una completa app dedicata e la compatibilità con Alexa e Google Home. Ricordiamo anche lo slot per microSD fino a 512 GB, la connettività WiFi e la batteria da 10.000 mAh che consente un’autonomia di ben 300 giorni con una sola carica.

La telecamera è compatibile con il pannello solare aggiuntivo Tapo A200 in grado di alimentare la batteria interna, liberando l’utente dalla necessità di ricaricarla. Il pannello solare Tapo A200 offre una potenza massima di 4,5W ed essendo realizzato con celle in silicio monocristallino, cattura abbondante energia solare offrendo alla telecamera un’alimentazione continua ad alta efficienza. Il supporto regolabile a 360° consente di orientare il pannello solare nel modo più opportuno. Ricordiamo il cavo di collegamento del pannello solare con la videocamera da ben 4 metri che aiuta l’utente a trovare la migliore collocazione dell’A200 anche non nelle immediate vicinanze della videocamera.

Videocamera installabile in pochi istanti, senza la necessità dell’aiuto di un tecnico. Grazie alla base magnetica, che consente il perfetto orientamento della videocamera e che permette di fissarla a qualsiasi superficie metallica o di montarla a parete, può essere posizionata in qualsiasi ambiente.

Disponibilità e prezzi

TP-Link Tapo C425 e Tapo A200 sono già disponibili sul brand store Amazon dell’azienda. La videocamera Tapo C425 è in offerta a 129,99 euro, mentre il pannello solare Tapo A200 a 29,99 euro.

