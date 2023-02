Teufel Motiv Go Voice: smart speaker portatile con l'assistente vocale di Google

Dal produttore tedesco Teufel arriva il nuovo Motiv Go Voice: smart speaker portatile alimentato a batteria, con connettività WiFi e Bluetooth e dotato dell'assistente vocale di Google.

Grazie a Google Assistant si può controllare musica, podcast e radio attraverso semplici comandi vocali. Inoltre, è possibile chiedere informazioni meteo, news, l’ora locale o il proprio programma giornaliero. Non dimentichiamo la possibilità di controllare i dispositivi smart della nostra casa; ad esempio, puoi accendere le luci o impostare la temperatura del riscaldamento utilizzando solo la tua voce.

Altoparlante compatto, con telaio in alluminio, che ospita due driver a banda larga, supportati da due membrane passive per bassi. Audio elaborato dall’avanzata tecnologia Dynamore, sviluppata da Teufel, utile ad ampliare il fronte sonoro.

Grazie al collegamento tramite WiFi e Bluetooth e alla potente batteria con durata fino a 15 ore, il Motiv Go Voice può essere facilmente utilizzato in casa, in terrazza o in giardino. Il volume e la riproduzione della musica possono essere controllati tramite i pulsanti nella parte superiore del dispositivo. Inoltre, è qui che vengono visualizzati, tramite LED, anche lo stato della batteria e la qualità del segnale WiFi.

Ricordiamo, inoltre, la funzione Chromecast integrata che consente di trasformare il cellulare in un telecomando. Basta toccare il pulsante Cast in un’app compatibile e riprodurre in streaming i contenuti audio delle più note app, direttamente su Motiv Go Voice.

Speaker dotato di Bluetooth con codec AAC, per una trasmissione audio di qualità CD, ed ingresso per jack audio da 3,5 mm per il collegamento di sorgenti analogiche.

Altoparlante equipaggiato con due microfoni integrati, disattivabili tramite comando dedicato.

Teufel Motiv Go Voice è acquistabile sul sito dell’azienda e nei punti vendita autorizzati, nelle colorazioni Silver White e Night Black, a 299,99 euro.