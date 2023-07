Zuckerberg sfida Musk con Threads, il clone di Twitter

Meta lancia con decisione la sfida a Twitter, presentando ufficialmente Threads, "uno spazio per aggiornamenti in tempo reale e conversazioni pubbliche", come ha avuto modo di commentare il ceo Mark Zuckerberg.

Come funziona Threads di Instagram

La nuova app sarà collegata direttamente a Instagram e permetterà di scrivere messaggi fino a 500 caratteri, e condividere foto e video di durata massima di cinque minuti. I thread supporteranno anche i repost (così come avviene con i retweet su Twitter) e le citazioni. I post - vista la interconnessione con gli altri social dell'universo Meta - potranno essere ricondivisi anche come Storie su Instagram.

Threads di Meta è stato lanciato, in anticipo rispetto ai tempi previsti inizialmente, negli Stati Uniti e in altri 100 Paesi del mondo, ma arriverà in Europa solo dopo la prima fase di test. Clamoroso, intanto, il dato sui primi download: in sole sette ore, sono già 10 milioni gli account registrati, a dimostrazione - forse - di un primo senso di insofferenza nei confronti di Twitter.

L'idea di Meta è quella di favorire la condivisione, a partire dall'inter-operatività con Instagram, il social attualmente più forte della galassia di Zuckerberg. "Il nostro piano - ha scritto la società in un lungo post sul blog ufficiale - è lavorare con ActivityPub per dare la possibilità di trasferire i tuoi contenuti su un altro servizio. La nostra visione è che le persone che utilizzano app compatibili saranno in grado di seguire e interagire con le persone su Threads senza avere un account Threads e viceversa, inaugurando una nuova era di reti diverse e interconnesse".