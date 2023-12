Threads arriva in Italia: come funziona il nuovo social di Meta e rivale di X

Threads, il rivale di X (ex Twitter) approda in Europa e, quindi, in Italia. L'app di Meta, la casa madre di Facebook e Instagram, arriva nel Vecchio continente dopo mesi dal suo lancio ufficiale negli Stati Uniti e nel Regno Unito. "Con l'annuncio di oggi, siamo felici - spiega Meta in una nota - di dare a un numero ancora maggiore di persone l'opportunità di seguire e prendere parte alle conversazioni a cui tengono".

Cos'è Threads

L'applicazione è stata creata dal team di Instagram per condividere messaggi di testo e partecipare a conversazioni pubbliche. Ma necessitava di alcuni aggiornamenti. "Abbiamo apportato notevoli miglioramenti all'app, tra cui un'esperienza web, un feed 'seguiti', la possibilità di modificare un post, di effettuare ricerche con parole chiave, di taggare argomenti e altro ancora. Siamo entusiasti di vedere sempre più persone utilizzare Threads e continueremo ad ascoltare i feedback della community per migliorare ulteriormente l'esperienza" precisa la nota di Meta.

Da oggi 14 dicembre, "i cittadini dell'Unione Europea possono creare un profilo Threads collegato al proprio account Instagram, il che significa che avranno la stessa esperienza di tutti gli altri utenti nel mondo, oppure di utilizzare Threads senza un profilo. Chi usa Threads senza profilo potrà vedere i contenuti su Threads, cercare profili, condividere contenuti tramite link o dalla piattaforma e segnalare contenuti di Threads, ma non potrà interagire con i contenuti", si legge nella nota dell'azienda statunitense.

Il limite delle regole europee

Il ritardo dell'arrivo di Threads in Italia e nel resto delle nazioni dell'Unione europea è stato principalmente dettato dalle rigide regole previste dal Digital Act. Non è chiaro su l'app abbia dovuto rinunciare ad alcune sue funzionalità per rispettare le più stringenti norme di Bruxelles. Queste leggi impediscono alle piattaforme di trasferire dati da altre app, una funzionalità prevista da Threads che è collegata a Instagram, da cui Threads preleva le informazioni principali, come ad esempio la rete dei contatti.

Il padrone di X, Elon Musk, non sarà certo contento del benvenuto collettivo che il fondatore di Meta, Mark Zuckerberg, ha dato su Threads. La sfida tra i due proprietari dei principali social network del mondo rischiato persino di arrivare in Italia su un campo di combattimento reale: Zuckerberg e Musk hanno all'ultimo deciso di non sfidarsi sul ring.

Ma il loro confronto continua sui social media. Se Musk ritiene che la spunta blu (che si ottiene tramite abbonamento) sia un requisito di autenticità e affidabilità del profilo su X, Zuckerberg sembra voler avviare una lotta contro le fake news. A partire dal 2024 Meta attiverà su Threads la verifica dei post condivisi, che sarà sia automatizzata che controllata da fact-checker umani. Bisogna vedere quanti iscritti utenti da X approderanno a Threads nelle prossime settimane per decretare il vincitore di questo scontro tra padroni di social media.