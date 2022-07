TikTok, stretta sui contenuti 'per adulti': nuovo filtro per i minorenni

Un nuovo sistema di classificazione dei contenuti. È una delle nuove funzionalità che sta implementando TikTok per impedire al pubblico più giovane di vedere video ritenuti inappropriati. Come per il sistema di "rating" già usato per film e videogiochi, la classificazione sul social cinese, tanto in voga tra i ragazzini, permetterà di organizzerà i video in base alla "maturità tematica".

TikTok e minorenni: cosa cambia

La piattaforma contrassegnerà i filmati che contengono 'temi maturi o complessi' a cui assegnerà, per l'appunto, un 'punteggio di maturità'. La valutazione del video determinerà se gli spettatori di TikTok sotto i 18 anni possano visualizzarlo o meno, mentre scorrono il proprio feed. Non cambieranno le linee guida della community, ma cambierà il modo in cui l'app mostrerà i post a determinati segmenti di pubblico.

"All'interno di queste rigide politiche, comprendiamo che le persone potrebbero voler evitare determinate categorie di contenuti in base alle loro preferenze personali. - ha affermato Cormac Keenan di TikTok - Per i membri della nostra comunità di adolescenti, alcuni contenuti potranno contenere temi maturi o complessi, che possono riflettere esperienze personali o eventi del mondo reale destinati a un pubblico più adulto".

Ad esempio, le scene di fantasia ritenute "troppo spaventose o intense per il pubblico più giovane", ad esempio, non verranno visualizzate nelle pagine Per Te per i minorenni. Tra le altre novità, TikTok si impegna a diversificare gli argomenti potenzialmente problematici se visualizzati più volte, come le diete, il fitness estremo, la tristezza e ad altri temi legati al benessere.