Non solo video: TikTok punta sulle foto e sfida Instagram

Non solo video, ma anche post con foto e testo. TikTok si prepara a sfidare Mark Zuckerberg con un nuovo social che potrebbe rivaleggiare con Instagram. Non ci sono ancora annunci ufficiali da parte di ByteDance, la società che ne detiene la proprietà, ma il sito specializzato TechCrunch ha pubblicato una serie di schermate che cercano di spiegare il funzionamento della nuova app, che dovrebbe - il condizionale è d'obbligo - chiamarsi Notes. L'applicazione pare, in tutto e per tutto, simile al social 'per immagini' appartenente alla galassia Meta.

TikTok punta sulle foto (come Instagram)

Se Zuckerberg ha approfittato delle debolezze di X (ex Twitter) inaugurando Threads, ora deve guardarsi dal 'nemico' cinese, che tenta di farsi avanti in un campo, quello delle foto condivise degli utenti, che fino a ora non aveva ancora sondato. A quanto pare, alcuni utenti statunitensi di TikTok avrebbero già ricevuto un notifica che anticipa l'arrivo della nuova app. Chi deciderà di iscriversi anche a Notes avrà la possibilità di trasferire in automatico i propri post sulla nuova piattaforma. Indizi sulla novità erano già stati trovati da alcuni sviluppatori nel codice dell'app per Android, dove si faceva riferimento a un software chiamato 'TikTok Photos'.

Un portavoce di TikTok avrebbe comunicato a TechCrunch che come parte del continuo impegno per innovare l'esperienza della piattaforma "stiamo esplorando modi per consentire alla nostra comunità di creare e condividere la propria creatività con foto e testo in uno spazio dedicato per tali formati". Una conferma che apre la strada all'attesa, in particolare per i più affezionati dei video-trend.