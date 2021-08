Tim Cook è pronto a lasciare, ma prima gli occhialini Apple connessi

Aria d'addio in casa Apple. Tim Cook sarebbe pronto a lasciare la carica di Ceo, ma solo dopo che la sua azienda riuscirà a lanciare una nuova categoria di prodotto. A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg che, nella sua ultima newsletter 'Power On', afferma che Cook vuole supervisionare il lancio di un nuovo tipo di dispositivi, prima di dimettersi dalla posizione. Come da indiscrezioni che circolano dormai da qualche anno, il riferimento potrebbe essere ad un paio di occhialini connessi, che Apple starebbe sviluppando con aziende specializzate, come la Akonia Holographics.

Tim Cook pronto a ritirarsi?

"La convinzione all'interno di Apple è che Cook voglia restare per un'altra importante nuova categoria di prodotti, che probabilmente saranno gli occhiali per la realtà aumentata piuttosto che un'auto elettrica, qualcosa che è ancora più lontano", ha scritto Gurman, il quale ricorda che gli occhiali per la realtà 'mista' di Apple sono programmati per il 2022, anche se dovrebbero essere anticipati da un modello meno futuristico, capace di riprodurre contenuti in realtà aumentata, sovrapponendoli all'ambiente trasparente circostante.

Si tratterebbe di un dispositivo molto simile al flop dei Google Glass, che il colosso di Mountain View ha immesso sul mercato troppo presto. Un recente rapporto di Bloomberg sottolinea che Tim Cook avrebbe intenzione di ritirarsi completamente dalle scene tra il 2025 e il 2028. Non circola ancora nessuna voce su un possibile successore e sulla direzione in cui l'azienda intende andare.