Tom Hanks clonato a sua insaputa dall'intelligenza artificiale: "Quello non sono io"

Tom Hanks clonato dall'intelligenza artificiale per pubblicizzare un'assicurazione dentale. Il celebre divo di Hollywood lo ha reso chiaro ai propri follower: "Quello non sono io, non ho nulla a che fare con questo". Certo, la riproduzione dell'attore di Forrest Gump e Il miglio verde, tra gli altri, è piuttosto 'raffazzonata', e si riconosce a occhio nudo che si tratta di un fake, ma Hanks ha voluto comunque mettere in guardia chi potrebbe avere l'occhio meno fine, e stipulare un piano assicurativo proprio perché reclamizzato da un divo della Mecca del cinema.

Intelligenza artificiale, l'allarme di Hollywood

Non è la prima volta che Hanks, alla pari di altri colleghi, lancia l'allarme sui social riguardo agli abusi dell'intelligenza artificiale, strumento utilissimo e probabilmente indispensabile nell'immediato futuro, ma arma a doppio taglio, per molti risorsa per ingannare e allarmare. Il timore di essere messi da parte dall'intelligenza artificiale è anche una delle cause per le quali sceneggiatori e attori sono entrati in sciopero nei mesi scorsi, disertando anche importanti appuntamenti internazionali, come la Mostra del Cinema di Venezia.

C'è da dire che l'attacco di Hanks è proprio contro l'uso sconsiderato e scorretto delle nuove tecnologie. Lui stesso, infatti, nel corso della sua carriera ha accettato di apparire sullo schermo in una versione digitalmente alterata in The Polar Express, girato nel 2004. Più recentemente, lo scorso anno in Non così vicino, la sua immagine è stata ringiovanita per esigenze di copione proprio con l'utilizzo evidente dell'intelligenza artificiale.