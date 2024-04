TongTong, la bambina robot per le famiglie senza figli

Si chiama TongTong e ha più o meno 3 o 4 anni. È una bambina robot creata con l’intelligenza artificiale per le famiglie senza figli o per fare compagnia ai nonni, in una società che come la nostra ha a che fare con il problema della natalità e dell’invecchiamento della popolazione. Progettata per apparire e per comportarsi come una bimba, è in grado di adattarsi alle condizioni ambientali in cui si trova e agli stati d’animo delle persone che la circondano. Gli sviluppatori spiegano che è dotata di due sistemi cognitivi: Sistema U (capacità) e Sistema V (valore).

Capelli corti e neri, indossa una maglietta bianca e dei pantaloncini rosa, un cerchietto in testa e delle scarpette rosse. Ha lo stesso sistema mentale e gli stessi valori di una bambina di 3-4 anni. Prova emozioni e sensazioni come fame, noia, sete, stanchezza e sonnolenza, ma soprattutto è in grado di interagire con le persone. Crescerà con il passare degli anni grazie alle proprie esperienze, all’interazione con i genitori. Sarà sempre più vivace e reale. Potrà arrivare a sembrare una ragazza di 18 anni assicurano i suoi creatori.

TongTong, che vuol dire "ragazzina", è un umanoide visto in anteprima dal Global Times, un tabloid in lingua inglese. È stato sviluppato dal Beijing Institute for General Artificial Intelligence (Bigai), per le famiglie che non possono avere figli veri oppure per fare compagnia alle persone sole. Sa fare piccoli lavoretti domestici, come pulire la cucina e lavare i pavimenti. Potrà essere utilizzata anche nelle case di cura come strumento terapeutico, come ad esempio per rallentare il morbo di Alzheimer. La sua presentazione ufficiale avverrà al Zhongguancun Forum di Pechino che si tiene dal 25 al 29 aprile.