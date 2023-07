TP-Link Archer Air: dispositivi WiFi potenti, sicuri e dal design ultra sottile

TP-Link annuncia l’arrivo in Italia della nuova gamma Archer Air formata dal router Archer Air R5 e dall’Extender Archer Air E5.

Il nuovo Router Archer Air R5 e l’Extender Archer Air E5, dal design minimal e ultra sottile, relegano nel passato le tradizionali forme dei dispositivi WiFi per inserirsi al meglio in ogni ambiente della casa e dell’ufficio. E, grazie al doppio sistema di fissaggio, con adesivi 3M oppure mediante staffa dedicata, possono essere fissati alla parete per evitare ingombri su mobili e scrivanie.

Archer Air R5 può funzionare sia separatamente, sia in abbinamento all’Extender Air E5 per formare una rete Mesh estesa e senza interruzioni. Archer Air R5 è, infatti, in vendita anche nel kit che include 1 router e 2 extender. Per agevolare la loro configurazione, le unità Air incluse nel kit sono già preimpostate dal produttore: una volta installato l’Air R5, i due Air E5 si sincronizzeranno automaticamente.

Eleganti e smart

Con dimensioni di 210×148×8 mm, i nuovi dispositivi Archer Air sono sottili quanto uno smartphone. La scocca bianca, il design minimal e gli angoli arrotondati creano linee eleganti che accolgono sul frontale il LED di stato e il pulsante WPS 2-in-1 e, sul profilo inferiore, la presa di alimentazione USB-C. Le antenne integrate sfruttano algoritmi intelligenti per stabilire automaticamente la posizione dei dispositivi connessi e assicurare a ognuno di loro un segnale wireless stabile e potente. L’estensione del segnale WiFi può essere gestita in autonomia da Archer Air oppure personalizzata per estendersi il più possibile in orizzontale o in verticale e adattarsi così alla disposizione degli ambienti su uno o più piani.

Ricordiamo, inoltre, il WiFi Dual Band AX3000 fino a 3 Gbps per navigazione, streaming e download ad alta velocità.

La funzionalità QoS (Quality of Service) consente di assegnare una maggiore ampiezza di banda ai dispositivi che ne hanno in quel momento più bisogno - ad esempio un computer durante un meeting di lavoro o un tablet mentre visualizza un contenuto multimediale in streaming - assicurando loro le migliori performance.

Sicurezza della rete

La protezione contro i tentativi di intrusione è garantita dalla tecnologia TP-Link HomeShield. Il sistema identifica i dispositivi IoT connessi e ne monitorizza in tempo reale le performance di sicurezza mentre il firewall blocca gli accessi non autorizzati, cripta i dati e protegge la rete da attacchi informatici.

Le evolute funzionalità di parental control consentono poi anche ai più giovani di fruire dei servizi di rete in modalità protetta e sicura. Si potrà impostare un profilo utente per ogni membro della famiglia e limiti, di contenuti e di tempo, basati sull'età. I report dettagliati permettono di analizzare l’uso della rete WiFi e il comportamento di ogni dispositivo connesso.

Il funzionamento dei dispositivi Archer Air può essere personalizzato con semplicità grazie all’app TP-Link Tether, disponibile per smartphone e tablet Android e iOS, e grazie all’intuitiva interfaccia Web, accessibile da qualsiasi browser Internet.

Disponibilità e prezzo

La gamma Archer Air sarà in vendita a partire da agosto presso le più importanti catene di elettronica di consumo e su Amazon con i seguenti prezzi al pubblico:

TP-Link Archer Air R5: 149,99 euro

TP-Link Archer Air E5: 139,99 euro

Il kit composto da 1 Archer Air R5 + 2 Extender Archer Air E5 sarà disponibile al prezzo di 399,99 euro.

Scopri di più su Amazon