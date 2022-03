Da TP-Link un aiuto contro il caro bolletta

In questi giorni non si parla d’altro. I costi dell’energia hanno raggiunto cifre da capogiro, gravando notevolmente sul bilancio degli Italiani. Se la situazione non dovesse cambiare, Assoutenti ha stimato che ci sarà un aumento di spesa complessivo pari a 38,5 miliardi di euro, ovvero circa 1.480 euro l’anno a famiglia.

Oggi più che mai è fondamentale, quindi, mettere in atto vari accorgimenti che permettano di contenere i consumi e risparmiare.

Da dove partire? La domotica è sicuramente un valido aiuto e non è necessario spendere grandi somme per rendere intelligente la propria casa. Sul mercato ci sono tanti dispositivi con un ottimo rapporto qualità/prezzo per assicurarsi una ‘minima spesa e massima resa’. Tra questi c’è l’ecosistema Tapo di TP-Link, che tra i prodotti comprende anche lampadine e prese smart gestibili con un’unica app.

Tapo L530E

Tapo L530E è una lampadina LED dimmerabile che permette di raggiungere luminosità fino a 806 lumen con soli 8.7W, equivalente a una lampadina da 60 W. I consumi sono estremamente ridotti anche in modalità standby. Inoltre, tramite app è possibile impostare giorni e orari di accensione e spegnimento (per esempio in corrispondenza di Alba e Tramonto) e gestirli anche da remoto, per avere un maggiore controllo. Tuttavia, il plus del risparmio energetico non esclude altre interessanti funzionalità che consentono di personalizzare le stanze di casa in pochi semplici mosse. Infatti, con L530E si possono creare scenari e routine quotidiane con differenti luminosità, temperature e colori, scegliendo in una gamma di 16.000.000 tonalità, per avere atmosfere sempre diverse.

Tapo P110

Tapo P110 è una mini presa smart, dalle dimensioni estremamente compatte, pensata per essere collegata a tutte le prese di casa senza ingombrare. Guardando in ottica green, uno dei tratti caratteristici del prodotto è la possibilità tramite app di tenere sotto controllo in real-time i consumi elettrici, per gestire al meglio gli elettrodomestici e capire dove c’è più dispendio di energia. A questo si aggiungono le funzioni di Programmazione e Timer, che consentono di stabilire l’accensione e lo spegnimento dei dispositivi connessi alla presa tramite fasce orarie giornaliere e countdown. In questo modo non ci saranno sprechi inutili di energia.

Non mancano infine i comandi vocali. Infatti, le Lampadine e Prese smart di Tapo sono compatibili con Amazon Alexa e Google Home.

