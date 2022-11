Black Friday e Cyber Monday: 5 consigli di sicurezza per gli acquisti online

Il Black Friday, giornata di shopping frenetico, che cade il giorno seguente al Thanksgiving Day negli Stati Uniti, era inizialmente destinato alle vendite negli store fisici. Il Cyber Monday, istituito nel 2005, era invece dedicato agli store online e alle piattaforme di e-commerce. Oggi entrambe le date sono praticamente identiche, non solo in termini di acquisti, ma anche a livello di cyber pericoli e attacchi informatici.

L’anno scorso, nei giorni precedenti al Black Friday, è stato registrato un aumento del 178% dei web store malevoli, a livello globale. Inoltre anche il phishing riveste un ruolo importante. Le compagnie di trasporto e i corrieri vengono, infatti, utilizzati per impersonare identità fasulle e sferrare attacchi di phishing. Questo fenomeno ha una stretta relazione con queste giornate di shopping, poiché molti acquisti vengono effettuati online e consegnati dai corrieri, rendendo più probabile che le persone abbocchino a una truffa.

Affinché le persone prendano le precauzioni necessarie quando acquistano i loro prodotti preferiti, gli esperti di Check Point Software hanno condiviso una serie di consigli per rimanere al sicuro mentre si fa shopping online:

1. Acquistare sempre da una fonte autentica e affidabile: l'ideale è digitare il link dello store, da cui volete acquistare il prodotto, direttamente nel motore di ricerca. Cliccare su un link inviato via e-mail senza conoscerne l'origine potrebbe essere pericoloso.

2. Attenzione ai domini fasulli: è molto importante prestare attenzione ai link e ai domini delle pagine web in cui entriamo.

3. Le offerte irresistibili sono sempre troppo belle per essere vere: controllate diversi siti per verificare l’affidabilità della promozione. Uno sconto insolito su un prodotto molto richiesto potrebbe essere un chiaro indicatore di una truffa.

4. Cercate sempre il lucchetto nei siti web: i siti che presentano la dicitura HTTPS, invece di HTTP, sono i siti sicuri e autentici. Inoltre, avranno un lucchetto posto davanti alla URL. Entrare solo in questi siti perché sono quelli che rispettano gli standard di sicurezza internazionali.

5. Attenzione alle e-mail di reimpostazione della password: se ricevete un’e-mail per reimpostare una password non richiesta, non cliccate sul link al suo interno.