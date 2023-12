Natale: 10 consigli per uno shopping online sicuro

Lo shopping online è una delle modalità più convenienti per acquistare prodotti. È possibile fare acquisti comodamente da casa, individuare ciò che si preferisce e confrontare i prezzi di diversi rivenditori. Tuttavia, lo shopping online può anche essere una scelta rischiosa. Se non si presta attenzione, si può facilmente essere vittime di truffe online e attacchi cyber che mirano a rubare dati personali e anche soldi. Non solo; si può incorrere in brutte sorprese o false offerte e non vedersi recapitare il regalo acquistato in tempo per Natale.

Con il progredire della tecnologia, aumentano anche i rischi di truffe e crimini informatici. Proteggersi dalle potenziali minacce online è essenziale anche con l'avvicinarsi delle festività e l’inevitabile incremento degli acquisti online. L'anno scorso l'FBI ha riferito che 10,3 miliardi di dollari sono stati persi a causa della criminalità online.

Ecco, quindi, da Acronis alcuni consigli essenziali da tenere a mente per uno shopping online sicuro:

- Controllate due volte l'URL del venditore e visitate solo siti web sicuri e affidabili. I siti web sicuri mostrano un lucchetto prima dell'URL nel browser, in quanto è installata la crittografia SSL (Secure Sockets Layer). In questo caso, l'indirizzo del sito web inizia con HTTPS.

- Utilizzate password non banali e l'autenticazione a due fattori.

- Tutelate i vostri dati personali utilizzando la protezione dell'identità: i ladri informatici sono pronti a rubare tutto ciò che possono; quindi, tenete al sicuro tutti i vostri dati, non solo quelli della carta di credito.

- Dubitate delle e-mail che affermano di provenire da rivenditori famosi come Amazon o Mediaworld. Verificate la loro autenticità prima di cliccare su qualsiasi link, potrebbe trattarsi di phishing.

- Fate attenzione alle e-mail inaspettate di vecchi amici che contengono link e allegati.

- Assicuratevi di avere un antivirus attivo e aggiornato per tenere lontani i criminali informatici e proteggere i vostri dati, le vostre foto e il vostro archivio. Spesso si ha l’antivirus installato, ma non aggiornato.

- Utilizzate servizi di pagamento online sicuri come PayPal o carte di credito prepagate o che offrono una protezione aggiuntiva.

- Evitate di utilizzare reti Wi-Fi pubbliche per evitare l'accesso non autorizzato alle vostre informazioni sensibili. Assicuratevi di avere una connessione Wi-Fi privata e protetta.

- Verificate le condizioni di spedizione. Alcuni commercianti addebitano spese di spedizione esorbitanti, trasformando un potenziale affare in un errore costoso. Verificate se forniscono tracciabilità e assicurazione.

- Informatevi sui corrieri e insospettitevi se l'articolo non viene spedito/consegnato entro i tempi stabiliti.