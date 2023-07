Prenotazione vacanze online: le truffe più diffuse e i consigli per evitarle

Con le vacanze ormai alle porte, molti sono alla ricerca di destinazioni di viaggio affascinanti, alloggi convenienti e voli a prezzi ragionevoli. Per aiutare i viaggiatori a pianificare una vacanza sicura, i ricercatori di Kaspersky hanno analizzano le truffe più diffuse online.

Biglietti aerei troppo economici

Numerosi siti web fraudolenti offrono voli aerei a basso costo per sottrarre denaro o informazioni personali, come dati bancari e identificativi che possono essere rivenduti sul dark web, senza fornire i biglietti prenotati. Queste pagine di phishing, ben realizzate, spesso imitano noti servizi di compagnie aeree. In alcuni casi mostrano persino i dettagli reali dei voli.

Alloggi troppo belli per essere veri

Falsi annunci online di case o appartamenti per le vacanze sono una truffa molto comune. I cyber criminali creano annunci interessanti su piattaforme popolari, mostrando foto affascinanti e offrendo prezzi bassi per attirare i viaggiatori ma, una volta effettuati prenotazione e pagamento, l’alloggio si rivela inesistente. Anche le prenotazioni alberghiere non sono esenti dalle truffe. Attraverso siti web falsi, che imitano piattaforme legittime di hotel booking, i truffatori invitano gli utenti ad accedere con le loro credenziali di Facebook o Google, ottenendo così l’accesso non autorizzato a social media o account e-mail delle vittime, utilizzabili per furti di identità, transazioni non autorizzate e altre attività dannose.

Sondaggi che nascondo brutte sorprese

Siti web o e-mail ingannevoli, che invitano a completare un sondaggio di viaggio per ottenere una ricompensa sostanziosa, fanno leva sul desiderio di guadagno e sulla disponibilità a condividere le proprie opinioni. Con la scusa dei requisiti di idoneità o la promessa di premi che non saranno mai consegnati, i criminali raccolgono dati personali, come nome, indirizzo, numero di telefono e persino dettagli finanziari, utilizzati per scopi fraudolenti. Solitamente le vittime stesse sono utilizzate come strumento per diffondere la truffa, invitandole alla condivisione del sondaggio con i propri amici affinché possano ricevere il premio.

I consigli degli esperti

Per pianificare una vacanza sicura, gli esperti di Kaspersky consigliano di:

Scegliere siti affidabili: per prenotare, utilizzare piattaforme di prenotazione di viaggi, voli aerei e siti web di hotel conosciuti. Bisogna diffidare di siti sconosciuti e sospetti che offrono prezzi incredibilmente bassi o che chiedono troppe informazioni personali.

Verificare l’autenticità del sito web: prima di effettuare transazioni o fornire dati personali, è importante controllare che l’URL sia sicuro (“https” e con l’icona del lucchetto). Prestare sempre attenzione ai siti che contengono piccoli errori di ortografia o nomi di dominio insoliti, poiché potrebbero indicare attività fraudolente.

Leggere sempre le recensioni: effettuare ricerche su strutture ricettive, compagnie aeree o agenzie di viaggio che si intende utilizzare. Grazie alle recensioni di fonti affidabili è possibile avere un’idea dell’esperienza degli altri viaggiatori ed individuare eventuali truffe.