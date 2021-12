La tv che si assaggia è l'invenzione più pazza del 2021

No, non è uno scherzo: l'innovazione tecnologica più pazza del 2021 è sicuramente 'Taste the TV', una televisione che si deve leccare per percepire il gusto di ciò che viene mostrato sullo schermo. Alle immagini e ai suoni, l'invenzione del professor Homei Miyashita dell'Università di Meiji a Tokyo associa dunque il gusto e i sapori.

Gustare il sapore dei cibi sullo schermo

"L'obiettivo - ha spiegato Miyashita a Reuters - è consentire alle persone di vivere l'esperienza di qualcosa come mangiare in un ristorante dall'altra parte del mondo, anche restando a casa". Lo schermo, a differenza delle tv normali, è posizionato orizzontalmente, in modo da permette di assaggiare le pietanze mostrate a display con più facilità.

Non c'è magia alla base: i sapori dei cibi sono realizzati miscelando il contenuto di alcune fialette, contenute in un "box cucina". Il contenuto è poi spruzzato sopra un foglio di plastica che scorre direttamente sopra le immagini, permettendo di assaporare il gusto dei cibi mentre si vedono a schermo.

Alla base della tecnologia nipponica ci sono due possibili utilizzi. Da una parte è stata pensata per garantire ai telespettatori di immergersi ancor di più nei programmi di cucina e assaporare le prelibatezze preparate nello show di turno, dall'altra potrebbe arricchire i menu dei ristoranti, permettendo di assaggiare il gusto di un piatto prima di ordinarlo. Il prezzo del televisore non sarebbe nemmeno proibitivo, secondo quanto comunicato dal suo inventore: con costi di produzione piuttosto bassi, infatti, potrebbe essere venduto per 100 mila yen, poco più di 770 euro al cambio attuale.