TV LG: novità e caratteristiche dei nuovi modelli 2022

LG Electronics annuncia la disponibilità in Italia della nuova gamma di TV 2022, presentata lo scorso gennaio al CES di Las Vegas.

LG propone un?offerta di prodotti completa in particolare puntando sulle tecnologie premium OLED evo e QNED, sull?ampia gamma di polliciaggi e opzioni di design.

TV LG OLED 2022

In qualità di pioniere della tecnologia OLED, nel corso degli anni LG si è costantemente impegnata nel suo continuo miglioramento: ciò ha permesso all?azienda di mantenere la sua posizione di leadership nel mercato globale dei TV premium per 9 anni.

Nel corso di questi 9 anni, l?azienda ha sviluppato una profonda esperienza che le ha permesso di ottenere dalla tecnologia OLED il massimo delle sue prestazioni. Da questa ricerca nasce la tecnologia OLED evo che quest?anno arriva sia sulla serie G2 sia sulla serie C2. OLED evo nasce dalla sinergia tra il nuovo processore ?9 Gen 5, il pannello OLED e il sistema operativo proprietario webOS per offrire immagini più realistiche in termini di luminosità, nitidezza e dettagli. E, proprio con l?obiettivo di regalare immagini più luminose, LG ha introdotto quest?anno il Brightness Booster Max per la serie G2 e Brightness Booster per la serie C2, tecnologie che permettono di raggiungere luminosità superiori rispettivamente del 30% e del 20% rispetto a un OLED LG tradizionale.

Parte integrante della tecnologia OLED evo, il nuovo processore ?9 Gen 5 sfrutta il deep learning per migliorare le prestazioni di upscaling. Il processore ?9 Gen 5 introduce anche la funzione AI Dynamic Tone Mapping Pro che permette di adattare la luminosità dei contenuti a quella che il pannello è effettivamente capace di esprimere, elaborando la mappatura dei toni su oltre 5.000 aree distinte all?interno di ciascun fotogramma.

I TV LG OLED evo confermano la loro spiccata vocazione per cinema e videogiochi. In particolare, adottano la tecnologia Dolby Vision IQ con Precision Detail che sfrutta tutto il potenziale dei contenuti Dolby Vision, rivelando dettagli prima d?ora impercettibili sia nelle aree luminose che in quelle più scure. E per un audio altrettanto coinvolgente, i nuovi TV LG offrono un suono Dolby Atmos tramite il loro sistema di altoparlanti.

Inoltre, per chi ama usare i TV OLED evo per sessioni di gioco ultra immersive, il menù Game Optimizer permette di accedere alla nuova modalità Dark Room, che regola la luminosità dello schermo per migliorare l?esperienza quando si gioca a luci spente, evitando luci troppo forti che potrebbero risultare fastidiose. Questa caratteristica, insieme al supporto di tutte le principali tecnologie di refresh variabile ? VRR, NVIDIA G-Sync e AMD Free Sync ? su 4 porte HDMI 2.1, all?input lag ridotto e alla compatibilità con il Dolby Vision for Gaming in 4K a 120fps, rende i TV OLED evo un'ottima soluzione per chi vuole sfruttare tutte le possibilità offerte dal gaming di nuova generazione.

I nuovi LG OLED evo sono disponibili in Italia nell?ampia gamma composta dalla serie C2, che arricchisce la propria offerta (48, 55, 65, 77 e 83 pollici) anche con il nuovo formato 42?, la soluzione ideale per chi non dispone di molto spazio; mentre la serie G2, col suo caratteristico Gallery Design che consente di montare il TV a filo muro grazie alla staffa zero-gap inclusa, sarà disponibile nei tagli da 55, 65, 77 e 83 pollici oltre al nuovo 97 pollici, in arrivo nella seconda metà dell?anno.

Completano la gamma OLED 2022, la serie B2, disponibile nei modelli da 55, 65 e 77 pollici, e la serie A2, con modelli da 48, 55, 65 e 77 pollici. Infine LG si conferma pioniere dell?altissima definizione con il modello Z2, l?unico TV OLED 8K disponibile sul mercato (nei tagli 88 e 77 pollici) aggiornato col nuovo processore ?9 Gen 5 8K e funzionalità gaming.

TV LG QNED 2022

Grazie all?esclusiva tecnologia Quantum Dot NanoCell Color sviluppata da LG, i TV QNED 2022 alzano l?asticella della qualità delle immagini dei TV con tecnologia LED, offrendo colori pieni e accurati su un ampio angolo di visione. I modelli QNED con retroilluminazione a mini LED impiegano fino a 30.000 MiniLED e migliaia di zone di local dimming per offrire un controllo preciso della luminosità che rende ogni scena più realistica. Un risultato raggiunto grazie alla tecnologia Precision Dimming e al lavoro dei processori ?9 e ?7 Gen 5 con AI, che gestiscono l?energia veicolata verso le singole zone di dimming, assicurando una maggior luminosità di picco e neri più profondi e precisi, riducendo di conseguenza l?effetto alone tipico dei TV LED tradizionali.

Così come la collezione OLED 2022, anche la gamma di TV LG QNED 2022 si allarga con diverse serie: la QNED99 con mini LED, Precision Dimmin Pro+ e risoluzione 8K, la QNED91 con mini LED e Precision Dimmin Pro, la serie QNED87 con mini LED e Precision Dimming e la serie QNED82. Le serie QNED91, QNED87 e QNED82 sono già disponibili con modelli da 50?? fino a 86?.

Interfaccia aggiornata

Tutti i televisori 2022 di LG sono dotati del sistema operativo proprietario webOS 22, la versione più recente della piattaforma smart TV di LG che offre una serie di nuove opzioni di personalizzazione, tra cui i profili utente che permettono a ciascun membro della famiglia di personalizzare la propria esperienza di visione e di accedere più facilmente ai propri servizi preferiti. webOS 22 vanta anche numerose utili funzionalità, tra cui:

- MultiView: consente di usare due app o di guardare due contenuti simultaneamente in finestre affiancate.

- Always Ready: trasforma il TV in un assistente vocale sempre disponibile anche quando lo schermo è spento.

- Impostazioni per la famiglia: permette di gestire le impostazioni per un uso più consapevole del televisore, con particolare riguardo per i più piccoli, come per esempio il limite massimo di ore di visione, la regolazione del comfort visivo e altro ancora.