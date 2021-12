Lg, che design: il tv diventa opera d'arte e trasforma la casa in una galleria

A tutto design, ma non solo. I nuovi super televisori smart di Lg, quelli della collezione TV Lifestyle, sono versatili e eleganti, ideali per essere integrati in ogni stanza: possono trasformare la casa in un ufficio, una palestra, una galleria d’arte o un hub di intrattenimento, contribuendo, allo stesso tempo, a rendere l’arredamento più raffinato.

Lg Object: tv "quadro" da 65"

I protagonisti sono sicuramente i TV LG Objet (modello 65Art90) e LG StanbyME (modello 27Art10), due innovazioni che si allontanano dal design convenzionale per offrire nuovo valore ed esperienze d’uso. Questi device unici sono la soluzione perfetta per le moderne case multifunzionali, dove lavoro, apprendimento, intrattenimento e relax fanno parte del mix quotidiano.

Simile alla tela di un’opera d’arte, il TV LG Objet si integra perfettamente in qualsiasi stanza grazie al suo stile minimalista e ai suoi colori neutri che donano raffinatezza e armonia all’ambiente. Il televisore si adatta ai desideri di chi lo utilizza grazie a una copertura in tessuto che scorre sullo schermo al tocco di un pulsante sul telecomando. Abbassando questa copertura, il tv rivela l’intera estensione dello schermo per godere della massima esperienza visiva in modalità full view; mentre alzandola, questa copre parzialmente lo schermo del televisore per trasformarlo in un esclusivo complemento d’arredo in cui restano visibili solo una selezione di funzioni. Oltre a una qualità delle immagini eccellenti, questo tv d’alta gamma vanta un sistema audio a 4.2 canali da 80W, che regala un audio cinematografico.

Il rivestimento in tessuto intercambiabile è un prodotto dell’innovatore danese nel settore tessile Kvadrat. I tre colori disponibili - Kvadrat Beige, Kvadrat Redwood e Kvadrat Green - sono stati accuratamente selezionati per la loro capacità di abbinarsi a un’ampia palette di colori e di fondersi armonicamente con diversi stili di design d’interni.

Lg StandbyME, la tv "mobile"

Se LG Objet rappresenta un’innovazione in termini estetici e di design, l’altro protagonista della nuova linea, LG StanbyME, rivoluziona il modo di vivere e guardare i contenuti sul televisore. Il televisore si trasforma infatti in un centro di intrattenimento senza fili trasportabile unico nel suo genere, con schermo touch, supporto mobile con ruote nascoste e batteria integrata che consente fino a tre ore di visione prima della ricarica.

LG StanbyME può essere facilmente spostato da una stanza all’altra per garantire la massima libertà di visione: il suo display da 27 pollici ha le dimensioni ideali non solo per film, programmi tv e contenuti video in streaming, ma anche per videoconferenze con colleghi e familiari e per seguire lezioni online.