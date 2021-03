Tutto pronto per la vendita delle super tv Samsung Neo QLed: i prezzi italiani

È partita oggi la prevendita online dei nuovi tv Samsung Neo QLed, line up premium in 4 e 8K del colosso coreano, che vede l'introduzione di una tecnologia display innovativa, in grado di migliorare l'esperienza visiva per qualsiasi contenuto si guardi. Dal 15 marzo, quindi, è possibile acquistare i nuovi modelli:

QN900A: 75’’ (7.999 euro) - 65’’ (5.899 euro)

QN800A: 75’’ (5.999 euro) - 65’’ (3.999 euro)

QN95A: 65’’ (3.199 euro) - 55’’ (2.299 euro)

QN85A: 75’’ (3.699 euro) - 65’’ (2.599 euro) - 55’’ (1.799 euro)

QN90A: 75’’ (3.999 euro) - 65’’ (2.899 euro) - 55’’ (1.999 euro) - 50’’ (1.799 euro)

Le nuove tv Neo QLed di Samsung

La tecnologia Neo QLEd di Samsung si ripromette di migliorare l’esperienza visiva dei consumatori, grazie a una spettacolarità delle immagini definita dal processore quantistico Neo Quantum, che permette di ottimizzare qualsiasi segnale per la miglior visione possibile, utilizzando fino a 16 diversi modelli di rete neurale per effettuare un upscaling senza precedenti, e dai nuovi Quantum Mini LED di dimensioni pari a 1/40 dei Led tradizionali, per canalizzare la luce dove serve ed esaltare il contrasto.

Il tutto è controllato con precisione dalla tecnologia Quantum Matrix, che dosa la giusta intensità luminosa per immagini più profonde. Con neri più intensi e profondi, colori brillanti e una tecnologia sempre più smart, Neo QLED offre immagini assolutamente realistiche.

Design minimal

I televisori Samsung 8K - QN900A e QN800A - si distinguono dal resto della famiglia per un design ultra slim di soli 15 millimetri di spessore, e il top di gamma QN900A, grazie all’Infinity Screen offre un'esperienza visiva ancora più coinvolgente, rimuovendo la cornice e lasciando fino al 99% dello schermo alle immagini.