TV OLED LG: novità e caratteristiche dei nuovi modelli 2023

Dal CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas arriva la nuova collezione di TV OLED di LG Electronics.

Punte di diamante della collezione 2023 sono i nuovi TV OLED evo delle serie Z3, G3 e C3.

Questi nuovi modelli offrono maggiore luminosità e accuratezza dei colori grazie anche al nuovo processore α9 AI Gen6. Il nuovo processore della serie Alpha utilizza la più sofisticata tecnologia di Deep Learning sviluppata da LG. La funzione AI Picture Pro offre un upscaling migliorato per una maggiore chiarezza ed integra, inoltre, una tecnologia di elaborazione delle immagini che rileva e ottimizza la resa degli oggetti in primo piano, come i volti delle persone, per conferirgli una qualità HDR più realistica. Oltre a perfezionare la riproduzione delle immagini, il processore α9 AI Gen6 è alla base della funzione AI Sound Pro che rende più coinvolgenti le azioni sullo schermo grazie al suono surround virtuale 9.1.2 degli altoparlanti integrati nel TV.

Un altro aggiornamento significativo presente nella serie OLED evo G 2023 è la tecnologia LG Brightness Booster Max, che integra un nuovo sistema di controllo della luce per aumentare la luminosità fino al 70%. La luminosità viene mappata e controllata pixel per pixel, ottenendo immagini più nitide e realistiche.

I modelli OLED evo della serie G3 offrono, inoltre, un nuovo raffinato design, chiamato One Wall, con un montaggio a parete completamente a filo muro, che non lascia alcuna fessura visibile.

Anche l’esperienza utente viene rinnovata all’interno della nuova collezione di TV OLED LG 2023. I TV sono, infatti, dotati dell'ultima versione di webOS e di All New Home, un'interfaccia utente ridisegnata che offre un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione e maggiore comodità rispetto al passato. Le nuove "schede rapide" offrono un facile accesso ai contenuti e ai servizi più utilizzati, raggruppandoli in categorie logiche come Home, Office, Gaming, Music e Sports. Il nuovo webOS consente a chiunque utilizzi il televisore di godere di raccomandazioni personalizzate in base alle proprie preferenze, determinate in base alla cronologia e alle abitudini di visione.

L'esperienza personalizzata dei TV OLED LG è completata dall'AI Concierge, che offre una lista di contenuti selezionati in base all'utilizzo passato e alle ricerche effettuate, oltre a fornire una selezione di contenuti di tendenza da sfogliare.

I TV OLED LG continuano a supportare le funzionalità di miglioramento dell'immagine e dell'audio di Dolby Vision e Dolby Atmos.



I televisori OLED LG si confermano, infine, dei perfetti alleati per gli amanti dei videogiochi grazie ad un tempo di risposta di 0,1 millisecondi, un basso input lag e fino a quattro porte HDMI2.1a. I TV OLED LG sono, inoltre, dotati della funzione Game Optimizer, che consente anche di accedere facilmente alle impostazioni per G-SYNC, FreeSync Premium e alla frequenza di aggiornamento variabile (VRR).

Prezzi e disponibilità dei nuovi TV OLED LG verranno comunicati prossimamente.