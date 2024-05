TV OLED e QNED LG 2024: prezzi e modelli

LG Electronics ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano dei nuovi TV OLED e QNED.

Gamma OLED 2024

La gamma 2024 è composta dalle serie M4, G4, C4 e B4. Alla base dell’offerta OLED 2024 c’è il nuovo processore α11 con AI, presente sui modelli evo M4 e G4. Il nuovo processore promette un miglioramento del 70% nelle performance grafiche e vanta una velocità di elaborazione superiore del 30% rispetto ai modelli precedenti.

Ricordiamo, inoltre, la tecnologia Brightness Booster Max in grado di ottenere picchi di luminosità fino al 150% superiori rispetto a quella dei TV OLED tradizionali. Proseguiamo con la tecnologia AI Picture Pro che offre un upscaling migliorato per una maggiore chiarezza delle immagini, rispettando l’eventuale grana della pellicola originale ed evitando effetti artificiali. La funzione AI Sound Pro rende più coinvolgenti le azioni sullo schermo grazie al suono surround virtuale riprodotto dagli altoparlanti integrati nel TV.

Il fiore all’occhiello della nuova collezione è l’LG OLED M4, il primo televisore OLED con trasmissione video e audio wireless fino a 4K - 144Hz e dimensioni di (65”, 77”, 83” e 97”).

Oltre a un refresh rate di 144Hz in 4K e alla compatibilità con le caratteristiche HDMI 2.1 su tutti gli ingressi, i nuovi TV OLED sono provvisti della funzione Game Optimizer e della compatibilità con NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync, per elevate prestazioni nei videogiochi.

Gamma QNED 2024

La gamma QNED 2024 si amplia con nuovi modelli, tecnologie premium e dimensioni ideali per ogni spazio abitativo, grazie a diagonali che vanno dai 43 ai 98 pollici. In particolare la gamma 2024 include le serie QNED89, QNED86, QNED87 e QNED80.

Queste TV combinano le tecnologie Quantum Dot e NanoCell, che aumentano la ricchezza dei colori. I TV LG QNED utilizzano anche la tecnologia Advanced Local Dimming per un contrasto vivido e un’elevata luminosità.

Inoltre, i modelli QNED86 e QNED89 hanno un pannello a 120Hz che, insieme alle 4 porte HDMI con VRR e FreeSync, li rende particolarmente adatti per il gaming.

Audio

Per un'esperienza di intrattenimento domestico più ricca e coinvolgente, i nuovi TV OLED e QNED possono essere abbinati in modalità wireless con le soundbar LG grazie alla tecnologia WOWCAST. La funzionalità WOW Orchestra sincronizza, invece, i canali audio degli altoparlanti integrati e della soundbar per offrire un audio più intenso e coinvolgente, mentre la WOW Interface permette di controllare la soundbar direttamente sullo schermo del TV con un unico telecomando.

WebOS

Il sistema operativo per smart TV webOS offre nuove personalizzazione per un’esperienza di fruizione costruita sui propri interessi. WebOS consente, infatti, di creare fino a 10 profili utente sullo stesso televisore per adattare l'esperienza ai propri gusti e preferenze attraverso i consigli basati sulla cronologia di utilizzo, la personalizzazione della schermata Home e delle altre impostazioni tra cui i preset della qualità d’immagine. La schermata Home offre ora un'anteprima dei contenuti guardati di recente o delle applicazioni utilizzate più di frequente.

La piattaforma webOS garantisce, inoltre, elevati livelli di connettività grazie al supporto di Matter, lo standard universale della smart home, e al supporto Apple AirPlay e Google Chromecast.

Un’importante novità di quest’anno riguarda il lancio di webOS Re:New, il programma che consentirà di ricevere 4 aggiornamenti del sistema operativo nel corso dei prossimi 5 anni per godere di un’esperienza utente sempre aggiornata. L’upgrade sarà disponibile anche per i modelli TV OLED 2022 e QNED Mini LED 8K 2022 e, successivamente, sarà esteso anche ad altri smart TV LG.

Prezzi e versioni

- OLED evo M4 (97”, 83”, 77”, 65”): 29.999, 7.499, 5.499, 3.999 euro

- OLED evo G4 (83”, 77”, 65”, 55”): 6.499, 4.699, 3.199, 2.399 euro

- OLED evo C4 (83”, 77”, 65”, 55”, 48”, 42”): 4.999, 3.999, 2.599, 1.799, 1.499, 1.299 euro

- OLED B4 (77”, 65”, 55”): 3.299, 2.399, 1.599 euro

- QNED89 (98”): 4.999 euro

- QNED86-87 (75”, 65”, 55”, 50”): 3.499, 2,299, 1.499, 1.199, 999 euro

- QNED80 (86”, 75”, 65”, 55”, 50”, 43”): 2.999, 1.799, 1.299, 999, 899, 699 euro