Nuovi Tv OLED Samsung: caratteristiche e offerte

Samsung espande la propria gamma di TV 2022 con l’introduzione della serie OLED S95B, disponibile in Italia nelle dimensioni da 55 e 65 pollici.

I Tv S95B, 4K HDR, si distinguono dalla concorrenza grazie alla presenza dell’innovativo pannello Quantum Dot OLED, realizzato direttamente da Samsung. Soluzione tecnica che promette immagini più accurate che mai, con eccellenti sfumature, elevato contrasto, colori super realistici ed elevata luminosità. Non manca, ovviamente, un nero assoluto garantito dal pannello OLED.

Sulla gamma S95B troviamo, inoltre, il Neural Quantum 4K; si tratta di un avanzato processore con intelligenza artificiale, basato su 20 reti neurali ed ideato per migliorare la qualità video di qualsiasi tipo di contenuto. Processore utile anche per migliorare la resa dei neri e per ottimizzare la luminosità delle immagini.

Citiamo, inoltre, la tecnologia Real Depth Enhancer; il nuovo TV S95B funziona proprio come gli occhi ed è in grado di fornire un’esperienza di visione realistica, mettendo a fuoco i soggetti in primo piano e attenuando le immagini e i particolari dello sfondo.

Inoltre il Motion Xcelerator Turbo+, consente elevate prestazioni anche nei videogame; l’azione di qualsiasi gioco sarà ultra fluida, senza rallentamenti o movimenti sfocati.

Curato anche l’audio, realistico ed immersivo grazie alla tecnologia Dolby Atmos.

Terminiamo con il design: il nuovo TV OLED è racchiuso nel form factor ultrasottile ed elegante del LaserSlim Design, con una cornice minimalista e un sottilissimo profilo posteriore.

Non dimentichiamo i prezzi. La versione da 55 pollici è attualmente in offerta su Amazon a 1.976 euro con uno sconto del 21%. Il modello top di gamma da 65 pollici è, invece, acquistabile a 2.650 euro con uno sconto del 24%.

