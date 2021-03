Casa o cinema? La tv Samsung con lo schermo che "si fa in 4" e costa come un appartamento

Annunciata a fine anno, la nuova serie di super televisioni coreane saranno disponibili in Italia a partire dalla primavera. Il pezzo pregiato ha uno schermo da 110" e un costo proibitivo per molti

Samsung ha presentato oggi, con l'evento virtuale "Unbox & Discover", le tecnologie Micro Led e Neo QLed, la gamma di Lifestyle tv, i monitor e le soundbar protagoniste del 2021. Il colosso coreano ha guardato ai tempi che corrono, in particolar modo alla necessità di garantire prestazioni top ai consumatori, in un periodo in cui tutte le persone trascorrono più tempo in casa.

La tecnologia Micro Led nelle case di tutti

Luminosità, neri intensi e profondi, una qualità di immagine di livello superiore: la tecnologia Micro Led offre un’esperienza visiva rivoluzionaria e duratura, grazie ai Led inorganici che contribuiscono a prevenire l’effetto burn-in, garantendo uno schermo dai colori vivaci per tutto il suo ciclo vitale. Nel 2021 Samsung ha deciso di convogliare una tecnologia potente e visionaria nel formato di un televisore tradizionale, per consentire ai consumatori di rivivere in casa un'esperienza da cinema, anche con schermi senza cornici che non richiedono assemblaggio o installazioni di sorta.

La nuova gamma sarà disponibile nei formati da 99 e 110 pollici dalla primavera, e in quello da 88 pollici dal prossimo autunno. Verso la fine dell'anno, inoltre, sarà commerciata una versione da 76 pollici. Il prezzo del pezzo pregiato (quello da 110") si aggira sui 130mila euro: quanto un mini appartamento.

La tecnologia Micro Led nei televisori Samsung 2021 permetterà di dividere lo schermo in 4 aree, nel vero senso della parola. Grazie alla4Vue, infatti, sarà possibile guardare contemporaneamente contenuti provenienti da 4 fonti differenti. Pensate alla possibilità di potersi tenere aggiornati sugli eventi sportivi o sulla cronaca, guardare una guida in streaming e al contempo giocare al proprio videogame preferito, il tutto mantenendo qualità dell'immagine e dimensioni sorprendenti.