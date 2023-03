Nuovi TV Samsung OLED e QLED 2023: prezzi, promozione e disponibilità

Samsung Electronics ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano della nuova gamma di TV Neo QLED e OLED 2023, già disponibile per il pre-ordine.

Neo QLED

La nuova gamma TV Samsung Neo QLED, 8K e 4K, utilizza l’avanzato processore Neural Quantum che garantisce al TV un’elaborazione a 14 bit, mentre la tecnologia di intelligenza artificiale AI upscaling supporta funzioni come Shape Adaptive Light Control e Real Depth Enhancer Pro, per immagini tridimensionali e realistiche.

Neo QLED utilizza, inoltre, un pannello ad alta risoluzione e l'algoritmo proprietario per il nuovo Auto HDR Remastering. Questo sistema di rimasterizzazione automatica sfrutta l'intelligenza artificiale per analizzare ogni scena e applicare in tempo reale effetti High Dynamic Range (HDR) a contenuti di tipo Standard Dynamic Range (SDR), rendendoli più vividi e brillanti.

Tra le varie funzionalità ricordiamo ConnecTime: trasferire videochiamate da device connessi al TV non è mai stato così semplice, con la possibilità di usare l’ampio schermo del televisore e tornare agilmente al dispositivo portatile quando ci si vuole spostare in un’altra stanza e continuare la chiamata su uno schermo diverso.

Modelli e prezzi:

- QN900C 8K: 85''(€ 9.999) - 75''(€ 7.499) - 65''(€ 5.499)

- QN800C 8K: 85''(€ 7.999) - 75''(€ 5.299) - 65''(€ 3.799)

- QN90C 4K: 85''(€ 5.499) - 75''(€ 3.899) - 65''(€ 2.799) - 55''(€ 2.399) -50"(€ 1.699) -43"(€ 1.399)

- QN85C 4K: 75''(€ 3.299) - 65''(€ 2.499) - 55''(€ 1.799)

Samsung OLED

La gamma Samsung OLED 2023 è ora disponibile nei formati da 55’’ e 65’’ e nel nuovo modello extra-large da 77’’(quest’ultimo in arrivo nei prossimi mesi). La nuova line up Samsung OLED è dotata della tecnologia Quantum Dot, sviluppata appositamente per i Neo QLED Samsung, e del processore Neural Quantum. La gamma vanta un refresh rate di 144 Hz e complete funzionalità dedicate al gaming. Nella fase di pre-order attiva fino al 9 aprile, sarà possibile ordinare il Samsung OLED S90C, mentre i modelli S95C e S95B, arriveranno più avanti.

Modelli e prezzi:

S90C 4K: 65"(€ 3.199) - 55"(€ 2.399)

Promozione

La nuova line-up 2023 di TV Samsung è disponibile in preordine in Italia con una promozione online valida fino al 9 aprile. Coloro che acquisteranno sul sito dell'azienda o sugli shop online dei retailer partner un TV della gamma Neo QLED o OLED S90C oltre i 65” riceveranno in omaggio uno smartphone Galaxy S22 Ultra, chi invece opterà per un TV sotto i 65” avrà in regalo uno smartphone Galaxy S22.

