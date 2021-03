Samsung Neo QLed: super tv per gamer e smart worker che si trasformano in pc

È stata presentata oggi nel corso dell'evento in streaming "Unbox & Discover" la nuova gamma di televisori Neo QLed di Samsung. Il colosso coreano, osservando come le persone utilizzino sempre più il televisore come sbocco per le proprie passioni - e in questo senso non si può certo dire che la pandemia non abbia vuto un ruolo rilevante - ha dato vita ad una tecnologia (la Neo QLed per l'appunto) che migliora l'esperienza visiva, qualunque cosa si guardi. La line up completa dei nuovi televisori Samsung arriverà sul mercato italiano nella primavera del 2021 e sarà composta da:

Neo QLED 4K, con un’offerta in termini di dimensioni da 50” a 85” e prezzi al pubblico suggeriti a partire da 1.799 euro

La famiglia 8K, formata da QN800A e QN900A, sarà disponibile in dimensioni da 65” a 85” e prezzi al pubblico suggeriti a partire da 3.999 euro

Neo QLed di Samsung: i punti di forza

Stiamo parlando di televisori che fanno della spettacolarità delle immagini il proprio punto di forza, grazie al processore quantistico Neo Quantum e ai nuovi Quantum Mini Led di dimensioni pari a 1/40 dei Led tradizionali, che forniscono un accurato controllo della luminosità. Neo QLED offre immagini assolutamente realistiche, sia che si guardi una partita di calcio o che ci si diverta alla console, grazie a neri più intensi e profondi, colori brillanti e una tecnologia smart.

Una tv per gamer. Per quanto riguarda i videogiochi, infatti, Neo QLED di Samsun offre funzionalità di livello superiore, come la nuova barra di gioco che aiuta i giocatori a monitorare rapidamente gli aspetti critici del gioco e si può usare per accedere alla modalità Super Ultrawide GameView, che offre la possibilità di giocare sia in 21:9 che in ultrawide, a 32:9.

Non solo gaming: la gamma di televisori Samsung Neo QLed, infatti, presenta un nuovo concetto di Smart tv a 360 gradi: grazie alla presenza di Google Duo, collegando una webcam esterna è possibile effettuare videochiamate direttamente dal TV, comodamente dal divano. In un periodo in cui lo smart working e smart learning sono entrati nella routine quotidiana di ciascuno, Samsung introduce inoltre la possibilità di utilizzare il proprio Neo QLed come un pc, grazie al pacchetto Microsoft 365 e Teams integrato.