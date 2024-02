I nuovi TV Samsung OLED e Lifestyle 2024

Samsung ha presentato le nuove line-up OLED e Lifestyle in occasione del CES 2024.

OLED 2024

Iniziamo la nostra rassegna dal modello S95D da 77 pollici. Il display ha una luminosità del 20% superiore rispetto ai modelli precedenti, con neri intensi e profondi e una precisione cromatica ottimizzata dall’intelligenza artificiale e con certificazione “Pantone Validated”. Samsung ha introdotto anche i modelli S90D e S85D in varie dimensioni, da 48 a 83 pollici.

La nuova tecnologia “OLED Glare Free”, appositamente progettata per gli schermi 2024, riduce i riflessi mantenendo la nitidezza dell’immagine per garantire un’ottima esperienza di visione anche in pieno giorno.



Lo schermo del modello S95D oltre a essere lo schermo OLED Samsung più luminoso mai visto finora, è anche dotato di frequenze di aggiornamento elevate fino a 144Hz, così gli appassionati di sport e gaming potranno godersi immagini in movimento fluide e azioni estremamente nitide sugli schermi.

Lifestyle 2024

Samsung riconferma l’impegno a seguire la visione “Schermi ovunque, schermi per tutti” con la proposta di nuovi prodotti che arricchiscono l’ultima gamma Lifestyle.



The Frame: lo schermo che ricorda un quadro è stato ulteriormente sviluppato per esaltare l’esperienza artistica. Ora l’Art Store offre una selezione di oltre 2.500 opere presenti in musei e gallerie d’arte di fama mondiale, consentendo un’esperienza ancora più coinvolgente rispetto al passato. La nuova funzione di streaming d’arte di “The Frame” consente agli utenti di avere un’anteprima delle collezioni dell’Art Store, fornendo gratuitamente opere d’arte selezionate da esperti, ogni mese.





Proiettore The Premiere 8K: è il primo proiettore al mondo a tiro corto in grado di offrire una connettività video e audio wireless. Viene utilizzata la “One Connect Box”, con supporto Wi-Fi 7, per trasmettere in modalità wireless video fino a 8K al proiettore entro un raggio di 10 metri. The Premiere 8K è in grado di generare immagini fino a 150 pollici.

The Freestyle 2nd Generation: la seconda versione del proiettore portatile di Samsung si arricchisce della funzione "Smart Edge Blending", che supporta una fusione perfetta delle proiezioni di due dispositivi The Freestyle per creare un ampio schermo per foto e video. Consente a due dispositivi di proiettare un’immagine di dimensioni fino a 160 pollici, con un rapporto 21:9, senza bisogno di regolazioni manuali.

Al momento non sono noti prezzi e disponibilità dei nuovi prodotti Samsung.