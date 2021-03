A90J: Sony lancia la super tv con intelligenza cognitiva

Arriverà in Italia solo ad aprile, ma sarà possibile prenotarlo già a partire dal 22 marzo. Sony ha ufficialmente annunciato anche per l'Europa il lancio del televisore A90J, modello di punta della nuova serie Bravia XR. I super televisori del colosso giapponese saranno inizialmente disponibili con schermi da 55 e 65", e nei prossimi mesi del 2021 sarà disponibile anche la versione maxi, da 83".

Sony A90J: la tv che supera le prestazioni dell'AI

Il nuovo Sony A90J sfrutta un innovativo metodo di elaborazione che supera le prestazioni dell'intelligenza artificiale convenzionale, studiato per replicare le modalità di ascolto e visione del cervello umano. Il Cognitive Processor XR, dotato di intelligenza cognitiva, divide lo schermo in numerose zone e rileva la posizione del "punto focale” nell’immagine.

Si tratta di un punto di svolta, poiché l’intelligenza artificiale convenzionale è in grado di rilevare e analizzare solo i singoli elementi parte dell’immagine, come colori, contrasto e dettagli, mentre il nuovo processore esegue contemporaneamente un’analisi incrociata di numerosi elementi, proprio come fa il nostro cervello. Il Cognitive Processor XR di Sony A90J è anche in grado di:

analizzare la posizione del suono nel segnale, in modo da coordinare con precisione l’audio e le immagini sullo schermo

ottimizzare ogni suono in qualità 3D surround, per generare un realismo supremo e un’acustica immersiva

apprendere, analizzare e comprendere quantità di dati senza precedenti

ottimizzare in modo intelligente ogni pixel, fotogramma e suono, dando vita ad un effetto super realistico

Anche la tv Sony A90J della serie Master offre il servizio Bravia Core, con cui tutti gli utenti hanno a disposizione una selezione degli ultimi titoli premium e classici di Sony Pictures Entertainment e la più ampia collezione Imax Enhanced.

Sony A90J: scheda tecnica