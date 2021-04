Sony Bravia X90J, le super tv con intelligenza cognitiva presto in Italia

Saranno disponibili sul mercato a partire da maggio in tre tagli: 50, 55 e 65". In un secondo momento sarà disponibile anche la versione da 75"

Manca pochissimo: a breve anche in Italia sarà possibile acquistare le tv Full Array Led Bravia XR X90J e apprezzare la qualità sonora e d'immagine frutto di un rivoluzionario processore cognitivo, che sfrutta un metodo di elaborazione più innovativo ed efficace rispetto all’intelligenza artificiale convenzionale per replicare le modalità di ascolto e visione del cervello umano. Saranno disponibili sul mercato a partire da maggio, ma ancora non sono stati comunicati ufficialmente i prezzi (che comunque dovrebbero mantenersi su un range da 1.299 e 2.299 euro).

Il processore cognitivo delle nuove tv Sony

L’intelligenza cognitiva di Cognitive Processor XR - così si chiama il processore dei Sony X90J - divide lo schermo in numerose zone e individua la posizione del "punto focale" nell’immagine. Mentre l’intelligenza artificiale convenzionale è in grado di rilevare ed esaminare colori, contrasto, dettagli e tutti gli altri componenti dell’immagine solo separatamente, il processore cognitivo esegue un’analisi incrociata simultanea, proprio come fa il nostro cervello. Questo fa sì che tutti gli elementi vengano regolati in modo congiunto tra loro, con un risultato finale nettamente migliore, in cui ogni fattore viene sincronizzato e la scena appare realistica.

Il processore cognitivo XR riesce anche ad analizzare la posizione del suono nel segnale, in modo da coordinare con precisione l’audio e le immagini sullo schermo. Il sistema ottimizza ogni input sonoro in qualità 3D surround per generare un’acustica immersiva e accurata. La tecnologia apprende, analizza e interpreta quantità di dati senza precedenti e ottimizza con un algoritmo intelligente ogni pixel, ogni fotogramma e ogni suono. Sullo schermo Full Array Led delle smart tv Hdr Bravia XR X90J, le immagini acquistano una profondità e una naturalezza senza precedenti, con contrasti molto vividi.

Le tv Full Array Led 4K Hdr Bravia XR X90J saranno disponibili in formato da 50, 55 e 65”. Le consegne sono previste a partire da maggio. Solo in un secondo momento sarà disponibile anche la versione da 75”.

