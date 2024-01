Twitch taglierà il 35% del proprio personale. Licenziamenti anche in Amazon Prime Video

Utenti che non aumentano e risultati finanziari deludenti: sarebbero questi i motivi principali dietro le difficoltà economiche di Twitch, che si appresta a licenziare il 35% dei suoi dipendenti,ovvero circa 500 lavoratori. Già lo scorso marzo, la piattaforma live di streaming (di proprietà di Amazon) aveva effettuato circa 400 licenziamenti, tra cui dirigenti di alto livello, e l'emorragia di posti di lavoro non sembra essere terminata.

Nuovi licenziamenti in Amazon

Tagli al personale sono stati annunciati anche nella sezione Prime Video di Amazon. Mike Hopkins, a capo della divisione video in streaming e studios, ha inviato un’email ai dipendenti nella quale spiega: "Nel corso dell’ultimo anno, abbiamo esaminato quasi tutti gli aspetti della nostra attività con l’obiettivo di migliorare la nostra capacità di offrire ai nostri clienti globali film, programmi televisivi e sport dal vivo ancora più innovativi in un’esperienza di intrattenimento personalizzata e facile da usare. Di conseguenza - conclude la mail - abbiamo identificato le opportunità di ridurre o interrompere gli investimenti in alcune aree, aumentando invece gli investimenti e concentrandoci sui contenuti e sulle iniziative di prodotto che hanno un impatto maggiore».

Già nel 2023 il colosso tecnologico amministrato da Andy Jessy era stata artefice di un'ondata di licenziamenti in più tranche. Un pesante taglio ai costi che è valso il posto di lavoro a oltre 27mila dipendenti.