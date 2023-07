Twitter diventa X: l'app "universale" di Elon Musk

Twitter ha lanciato lunedì il suo nuovo logo, abbandonando l'uccellino blu sul suo sito Web dove ora è sostituito da una X maiuscola stilizzata in bianco e nero. Un cambiamento annunciato più volte da Elon Musk che dopo aver acquistato Twitter aveva spiegato di voler trasformare la piattaforma in una app "universale" incorporando pagamenti, servizi bancari e nell'e-commerce sulla falsa riga della cinese WeChat.

Il primo passo era stato quello di modificare il nome commerciale del social network in X Corp, oggi il rebranding del logo. X.com era inoltre il nome e il sito web della banca online fondata dall'uomo d'affari, poi diventata il servizio di pagamento online PayPal.

La nuova Ceo Linda Yaccarino ha anche annunciato una trasformazione senza limiti: "X sarà la piattaforma in grado di fornire, beh... tutto".

X è lo stato futuro dell'interattività illimitata - incentrata su audio, video, messaggistica, pagamenti/attività bancarie - che crea un mercato globale per idee, beni, servizi e opportunità. Alimentata dall'intelligenza artificiale, X ci collegherà tutti in modi che stiamo appena iniziando a immaginare.

Quindi niente più tweet, d'ora in poi i post si chiameranno "X".

