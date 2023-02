Twitter down: impossibile inviare tweet, problemi in tutta Italia

Twitter non funziona in gran parte d'Italia. Dalla tarda serata di mercoledì 8 febbraio, un down generalizzato ha colpito, in particolar modo, Torino, Milano, Roma e Napoli. Disservizi sono segnalati anche in Veneto (Venezia e Verona) e nell'area di Bologna e Perugia.

Twitter non funziona

Come confermato dal sito specializzato Down Detector, a partire dalle 22.50 le segnalazioni degli utenti sono in crescita. Gli utenti riferiscono di non essere in grado di inviare correttamente tweet da smartphone, mentre il funzionamento della versione web non sarebbe compromessa. Non risulterebbero problemi di accesso alla piattaforma.

Moltissimi utenti segnalano la presenza del banner "Hai superato il limite giornaliero di tweet" nel momento in cui cercano di inviare il proprio messaggio. Succede proprio in concomitanza con la seconda serata del Festival di Sanremo, quando in Italia il traffico, su tutti i social network e su Twitter in particolare, è in netto aumento.

Per il momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della società, non si è quindi a conoscenza se si tratti di un limite imposto dalla piattaforma di microblogging o un bug.