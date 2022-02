Twitter e il pollice verso per giudicare le risposte

È un aggiornamento silente, disponibile solo nella versione web. Twitter ha introdotto una nuova funzione di pollice verso, il cosiddetto 'downvoting', attiva anche in Italia. Nella sostanza, il social permette di aggiungere il pollice rivolto verso il basso ai commenti che si leggono sui post condivisi e che, secondo il parere del singolo utente, non aggiungono valore alla community o, semplicemente, sono errati o fuorvianti.

Ogni iscritto può apporre un pollice verso solo ai commenti ai propri post e non a quelli delle persone che si seguono. Nessuno, ad eccezione di Twitter, potrà mai vedere i voti negativi, che serviranno alla piattaforma per organizzare meglio i contenuti sulla bacheca, considerando i pollici come una sorta di segnalibro per un elemento indesiderato.

"I tuoi voti non sono pubblici e non saranno condivisi con l'autore del tweet o nella cronologia degli utenti. - spiegano da Twitter - Il feedback ci consente di dare priorità, nella tua cronologia e in quella degli altri utenti, ai contenuti di qualità superiore". Nelle ultime ore ha fatto capolino negli Stati Uniti anche la contrapposizione dei downvote, ossia gli upvote. La funzione è esattamente il contrario del pollice verso; simile al like di Facebook, serve ad assegnare un voto positivo ad una risposta in commento ai post personali.

Arrivano gli articoli su Twitter?

Le novità di Twitter non si fermano qui. Da microblog, infatti, potrebbe trasformarsi nel medio periodo in un vero e proprio raccoglitore di articoli e notizie. Già nel 2017 erano stati portati i caratteri massimi di un post da 140 a 280, ma ora, l'utente Jane Manchun Wong, già nota per aver più volte trovato funzionalità sperimentali all'interno dell'app, ha scoperto l'esistenza di una scheda 'Articles' nel codice di sviluppo del social network. Il nome indicherebbe l'arrivo di una funzionalità che apre alla pubblicazione di post più lunghi, in qualità di articoli, probabilmente con lo scopo di aumentare le opportunità di monetizzazione per i creatori di contenuti.

Ad oggi non ci sono dettagli su quando e come 'Articles' verrà implementato, ma con una nota inviata al sito specializzato Cnet, un portavoce dell'azienda ha ufficiosamente confermato il lavoro, sottolineando che presto arriveranno aggiornamenti a riguardo.