Abbonamento a X (Twitter), si parte: chi dovrà pagare per postare sul social

Dalle parole ai fatti. X (Twitter) ha cominciato a far pagare un abbonamento annuale ai nuovi utenti registrati in Nuova Zelanda e Filippine, una cifra di circa un dollaro per l'utilizzo delle funzionalità di base, tra le quali la pubblicazione di messaggi. La notizia, confermata dalla stessa società, dà così seguito alle intenzioni di Elon Musk di rendere a pagamento il suo 'giocattolo'. Per il momento non si tratta di estendere a tutti gli utenti un costo fisso - intenzione che lo stesso tycoon ha ribadito recentemente -, ma di una sorta di test per valutare la risposta dei nuovi utenti registrati.

Gli utenti di Filippine e Nuova Zelanda che si iscrivono ora alla piattaforma devono pagare rispettivamente 75 e 85 centesimi di dollaro l'anno. Chi non è intenzionato a pagare, può comunque accedere al social, ma in sola modalità di lettura. Potrà leggere le conversazioni, seguire profili e vedere video, ma non condividere i propri pensieri con l'intera comunità di X.

Dietro alla mossa di Elon Musk c'è la volontà, o meglio la necessità, di far confluire un po' di introiti nella società. Acquisita ormai un anno fa per 44 miliardi di dollari, non è mai decollata, e l'introduzione della spunta blu a pagamento non sembra aver avuto il successo sperato.

Perché Twitter a pagamento

L'obiettivo di Elon Musk sarebbe anche quello di limitare il proliferare di bot che sono diventati un vero e proprio problema, in misura maggiore proprio da quando ha acquistato il colosso del microblogging. Che l'idea di rendere davvero tutto X accessibile previo abbonamento sia una boutade o una vera e propria opzione al vaglio dei vertici dell'azienda, Musk ha in mente di contrastare quelli che ha definito "eserciti di robot".