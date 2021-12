Uber Black: dove è attivo il servizio

Dopo Milano, Roma, Bologna e Torino da oggi 1 dicembre il servizio di mobilità Uber Black è attivo anche a Firenze. Il servizio operato dai proprietari di autovetture e licenze Ncc arriva quindi nel capoluogo toscano mentre la multinazionale prosegue il proprio piano di espansione sul territorio nazionale.

In totale sono 6 le città italiane in cui Uber è attiva con servizi per la mobilità: Uber Black, sono infatti disponibili a Roma, Milano

Bologna, Torino e Firenze, e Uber Taxi a Torino e Napoli, raggiungendo così circa il 30% del totale della popolazione italiana.

"Continueremo a lavorare per proporre, in sempre più città italiane, la nostra piattaforma di mobilità" spiega Lorenzo Pireddu, rappresentate per l'Italia della multinazionale Uber.

Come funziona Uber Black

Con l'applicazione Uber si possono avere informazioni sull'autista, il modello dell'auto e conoscere il prezzo della corsa in anticipo, dividere il costo della corsa, visualizzare il percorso del proprio spostamento e, grazie al sistema di anonimizzazione, passeggeri e autisti potranno mettersi in contatto telefonicamente o via chat senza condividere il proprio numero di telefono, oltre alla possibilità di accedere al toolkit di sicurezza di Uber e ottenere assistenza in caso di bisogno.

Uber Black ha poi introdotto speciali misure in materia di Covid per proteggere passeggeri e autisti: obbligo per gli autisti di indossare la mascherina e relativo controllo tramite mask verification prima di andare on line; possibilità per gli autisti di annullare un viaggio senza alcuna penale qualora un cliente non indossi una mascherina o copertura per il viso; nuovo sistema di feedback per la segnalazione dei casi in cui un autista non indossi la mascherina.