Il nuovo Apple Watch 7 è ufficiale

Lo smartwatch di Cupertino è uno dei protagonisti del grande evento di presentazione dei nuovi dispositivi con la mela, in programma alle 19 di oggi

Ci siamo. Apple presenta oggi il nuovo Apple Watch Series 7, nel corso di un grande evento lancio a partire dalle 19 ora locale. Il Ceo, Tim Cook, svelerà al mondo il nuovo smartwatch di Cupertino, alla pari dei nuovi iPhone 13 e della terza generazione di AirPods.

Apple Store offline

Intanto, già dalle prime ore di questo pomeriggio, Apple Store è offline, per permettere l'aggiornamento con tutti i nuovi prodotti dell'azienda, che saranno resi visibili solo dopo il termine del keynote.

Come sarà Apple Watch 7

Apple Watch 7 non dovrebbe discostarsi troppo dalla sesta generazione, ma potrebbe presentare interessanti innovazioni sul fronte del design e delle funzioni. Il display dovrebbe essere più piatto e leggermente più grande nelle dimensioni. Meno spazio per i sensori per permette l'inserimento di una batteria più capiente, e garantire di conseguenza una maggior durata del dispositivo, anche nella pratica sportiva.

+++ articolo in aggiornamento +++