Attenzione all'ultima truffa su smartphone e computer: "Non cliccate su quel link"

Ci risiamo. Attenzione all'email-truffa. Sono in corso nuovi tentativi di phishing a danno dei contribuenti attraverso email che sembrano essere riconducibili all’Agenzia delle Entrate. In particolare, i messaggi di posta elettronica riportano nell’oggetto la dicitura “L'ufficio delle imposte d'italia ti avvisa del debito” e invitano nel testo a cliccare su un link per prendere visione di una notifica.

Le email non provengono dall’Agenzia, ma costituiscono il tentativo di acquisire informazioni riservate dei destinatari. "L’Agenzia - si legge in un comunicato delle Entrate - se ne dissocia, ne disconosce il contenuto ed invita gli utenti a cestinare immediatamente questi messaggi senza aprire i collegamenti".

L'Agenzia delle Entrare precisa anche "che non vengono mai inviate per posta elettronica comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti; queste sono consultabili esclusivamente nel Cassetto fiscale", accessibile in un'area riservata nel sito della tessa Agenzia.