Novità WhatsApp, arrivano le comunicazioni in stile newsletter

Novità in vista per WhatsApp. La piattaforma di messaggistica istantanea di Meta starebbe lavorando infatti a una funzione di newsletter, non ancora annunciata, ma 'scovata' dal sito specializzato WABetaInfo.

Newsletter su WhatsApp: come funziona

All'interno del codice di una versione di prova del client, i tecnici avrebbero infatti individuato un nuovo menu, che permetterebbe di inviare degli aggiornamenti istantanei a una serie di contatti, iscritti, per l'appunto, ad un servizio simil newsletter. Si tratta di una funzionalità che se realmente implementata potrebbe tornare molto utile a organizzazioni e pubbliche amministrazioni per comunicare in maniera immediata e massiva con la cittadinanza.

Il funzionamento non è stato meglio chiarificato, ma pare che l'opzione permetta l'accesso ad un nuovo menù, situato nella scheda 'Stato', da dove sarebbero condivisi contenuti con molti utenti, previa iscrizione alla newsletter. La funzione garantirebbe la privacy totale: ogni utente riceverebbe infatti comunicazioni e aggiornamenti di sorta senza conoscere nomi e dettagli personali degli altri iscritti.

Gli indizi scovati nel codice suggeriscono che le newsletter saranno una sezione facoltativa dell'app e quindi indipendente da quella delle chat personali. "Questa funzione - spiegano da WABetaInfo - non avrà pubblicità al suo interno e supporterà gli handle, ossia l'opportunità, per gli utenti, di trovare facilmente le newsletter a cui iscriversi, semplicemente cercandole all'interno di una directory di WhatsApp".