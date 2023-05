Giovani e adulti senza smartphone contro la dipendenza da web

Non un giorno intero, ma per almeno 4 ore consecutive, molti studenti e tanti adulti hanno deciso di fare a meno dello smartphone. C'è stata grande partecipazione, domenica 7 maggio, al secondo 'Disconnect Day' d'Italia, iniziativa organizzata dall'associazione nazionale Di.Te. (Dipendenze Tecnologiche, Gap e cyberbullismo) a Fabriano (Ancona), in collaborazione con Comune, Regione e consiglio regionale delle Marche.

Tra i partecipanti, c'è chi ha lasciato direttamente lo smartphone a casa, chi invece lo ha consegnato agli organizzatori. "Un’esperienza strana, a volte. Ma sicuramente da ripetere", è stato il commento più diffuso tra i ragazzi e le ragazze che hanno deciso di mettersi in gioco e rinunciare al cellulare per alcune ore. I partecipanti si sono resi protagonisti di laboratori e attività pensati per tutte le età, coordinati dai responsabili dei principali hub culturali della città.

Attività che hanno messo in luce come 'disintossicarsi' dagli smartphone non sia impossibile. Tra i tanti appuntamenti, i giovani hanno potuto partecipare a laboratori creativi al Loggiato San Francesco, giochi di ruolo e letture a tema in biblioteca, tal tematici nella sala convegni della chiesa di San Benedetto. Al Teatro Gentile, la criminologa Roberta Bruzzone, volto noto della tv, ha parlato dei rischi della rete e del dark web, mentre lo psicologo e presidente Di. Te., Giuseppe Lavenia, ha discusso di dipendenze tecnologiche ed educazione alla consapevolezza digitale.