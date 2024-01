UPS Eaton Ellipse Pro: un indispensabile accessorio per il tuo PC

Oggetto oggi della nostra prova è il gruppo di continuità Eaton Ellipse Pro. Si tratta di un UPS (Uninterruptible Power Supply) ideato per alimentare brevemente i dispositivi collegati come PC, monitor, stampanti, console, Tv e altro ancora in caso di blackout. Grazie alla batteria integrata nell’UPS è possibile, ad esempio, salvare il nostro lavoro sul Pc e spegnere in piena sicurezza il computer dopo un’interruzione di corrente. Gruppo di continuità utile anche a proteggere i dispositivi collegati da sovratensioni, picchi e fluttuazioni della rete elettrica.

Analizziamo, quindi, tutte le caratteristiche del gruppo di continuità Eaton Ellipse Pro.

Design e caratteristiche

L’UPS di Eaton è disponibile in diverse varianti a partire dalla versione da 650 VA / 400 Watt con 4 prese schuko o IEC. Per il nostro test abbiamo scelto la versione più potente da 1.600 VA / 1000 W con 8 prese schuko (modello ELP1600DIN).

Il gruppo di continuità Eaton si presenta con un robusto design: una scocca in resistente plastica nera con dimensioni pari a 390 x 275 x 82 mm, con un peso di 11 Kg. UPS installabile in verticale o in orizzontale e anche a parete o in rack tramite kit opzionali. Gruppo di continuità dotato di 8 ingressi schuko, purtroppo, non compatibili con le classiche spine a tre poli.

Iniziamo dal retro dove troviamo 4 schuko con protezione da sovratensione e che consentono di alimentare i dispositivi collegati in caso di blackout, con la presa “Master” dedicata all’alimentazione del PC. Sul lato posteriore troviamo anche una porta USB per il collegamento dati al PC, due porte in-out Ethernet per la protezione di modem e linea dati e l'interruttore di sicurezza.



Le 4 prese sul lato superiore (UPS in verticale) offrono, invece, solo la protezione da sovratensioni e due di queste sono dotate della funzione “Eco control” che disattiva i dispositivi secondari quando quello Master è spento, consentendo un risparmio energetico. Troviamo anche una presa “PLC-Ready” per dispositivi Powerline.

Passiamo al frontale dove troviamo il pulsante di alimentazione ed un display LCD in grado di mostrare varie informazioni come consumi in tempo reale, autonomia residua e percentuale di carico. Informazioni consultabili tramite il pulsante dedicato utile anche per la configurazione di varie funzionalità come l’Eco control.

Non dimentichiamo le prese di aerazione sul frontale e sul lato superiore. Peccato per la ventola sempre udibile. Rumore che diventa molto intenso in caso di blackout.

Passiamo alle caratteristiche tecniche di questo UPS line-interactive con batteria piombo-acido da 1600 VA - 12 V - 9 Ah. Il gruppo di continuità Ellipse Pro è utilizzabile con dispositivi elettronici fino a 1.000 W. Inoltre tutte le prese sono dotate di protezione da sovratensione e della funzione AVR (Automatic Voltage Regulation) che corregge automaticamente la tensione eccessiva o insufficiente. Non manca un sistema di auto monitoraggio della batteria sostituibile dall’utente.

Ricordiamo, inoltre, il rispetto dei requisiti della norma IEC 61643-1, la garanzia di tre anni comprese le batterie e la garanzia illimitata per le apparecchiature informatiche collegate.

Concludiamo con la confezione che include: cavo di alimentazione, guida rapida (manuale utente in italiano disponibile sul sito dell’azienda) e cavo USB.

Software Eaton UPS Companion

Il gruppo di continuità è anche accompagnato dal software per PC Windows Eaton UPS Companion. Applicazione in italiano che consente il monitoraggio del dispositivo e dei consumi energetici e una facile configurazione dell’UPS, con la possibilità di impostare vari criteri di spegnimento automatico/ibernazione del PC, ad esempio quando la carica della batteria è inferiore al 20%.

All’interno del software troviamo anche la cronologia degli allarmi - blackout e i menù per la gestione della funzione “Eco control e dell’avviso sonoro in caso di problemi alla rete elettrica.

Esperienza d’uso e prezzi

Da Eaton arriva un completo gruppo di continuità pensato per alimentare il nostro PC e varie periferiche e dispositivi come monitor, scanner e stampanti.

Positiva la nostra esperienza d’uso. Si tratta di un prodotto ben costruito, dall’utilizzo immediato e di facile installazione. Nessuna anomalia riscontrata durante il suo funzionamento. Ricordiamo, in particolare, la batteria sostituibile dall’utente e l’utile funzione "Eco control".

Peccato per la ventola rumorosa e per il display non facilmente leggibile. Segnaliamo, inoltre, che il gruppo di continuità assorbe qualche decina di Watt anche con il PC spento.

Non dimentichiamo l’autonomia di circa 9-5 minuti, rispettivamente al 50 e al 70% di carico.

UPS Eaton disponibile in diverse varianti con prezzi a partire da 149 euro. La versione top di gamma, in prova, è acquistabile a 329 euro.

Scopri di più su Amazon