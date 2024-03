Urbanista Los Angeles e Phoenix: cuffie e auricolari ad energia solare

Sulla scia del successo delle prime cuffie e auricolari al mondo alimentati dalla luce, Urbanista presenta i modelli Los Angeles e Phoenix di seconda generazione.

Questi prodotti, dotati di un’avanzata tecnologia audio e dall’energia infinita, sono alimentati dalla luce grazie alle celle solari Powerfoyle integrate, sono realizzati in plastica riciclata e progettati per garantire il massimo comfort. Sono, inoltre, dotati di connettività senza fili Bluetooth e di un'avanzata tecnologia adattiva di cancellazione del rumore. Non dimentichiamo la batteria integrata ricaricabile dalla luce e tramite USB-C.

Urbanista Los Angeles

Le Urbanista Los Angeles si ricaricano continuamente quando sono esposte a qualsiasi forma di luce, sia in ambienti interni che esterni, offrendo un tempo di riproduzione virtualmente infinito. L'archetto ridisegnato delle Los Angeles è dotato di un pannello con celle solari Powerfoyle che consente alle cuffie di continuare a ricaricarsi anche mentre si ascoltano i propri brani preferiti, mentre la batteria integrata garantisce un tempo di riproduzione fino a 60 ore in assenza di luce.

Realizzate in plastica riciclata e dal nuovo design, le Los Angeles vantano anche un’avanzata tecnologia di rilevamento dell'orecchio “On ear” che mette in pausa in modo smart la riproduzione audio quando le cuffie vengono rimosse, e una volta indossate nuovamente, la vostra musica preferita riprenderà a suonare.

Urbanista Phoenix

Phoenix sfrutta il potere illimitato della luce con un'elegante custodia ridisegnata che si ricarica continuamente ogni volta che viene esposta a qualsiasi forma di luce, sia all'interno che all'esterno. Gli auricolari offrono 8 ore di riproduzione ininterrotta con una sola carica e, se abbinati alla custodia di ricarica, consentono di godere fino a 40 ore di ascolto continuo in assenza di luce.

La seconda generazione di Urbanista Phoenix presenta un rinnovato design degli auricolari e una custodia di ricarica dalle dimensioni ridotte rispetto al modello precedente. Realizzati in plastica riciclata, gli auricolari Phoenix sono classificati IP54 per la resistenza all'acqua e alla polvere.

Caratteristiche principali

Urbanista Los Angeles di seconda generazione:

- Ricarica tramite luce solare e artificiale grazie al sistema a celle solari Powerfoyle

- Cancellazione adattiva del rumore e modalità trasparenza

- Bluetooth multipoint

- Rilevamento On ear

- 4 microfoni

- Bluetooth 5.3

- Connessione AUX-in da 3,5 mm

- Ricarica USB Type-C

- Compatibile con l'app mobile Urbanista

- Colorazione Midnight Black

Urbanista Phoenix di seconda generazione:

- Ricarica tramite luce solare e artificiale grazie al sistema a celle solari Powerfoyle

- Cancellazione adattiva del rumore migliorata e modalità trasparenza

- Bluetooth multipoint

- Rilevamento auricolare In ear

- 6 microfoni

- Bluetooth 5.3

- Ricarica USB Type-C

- Nuovo design

- Compatibile con l'app mobile Urbanista

- Colorazione Midnight Black

App Urbanista

Sia le cuffie Los Angeles che gli auricolari Phoenix sono compatibili con l'applicazione Urbanista mobile. L'app Urbanista, disponibile sull'App Store di Apple e sul Play Store di Google, offre svariate opzioni di personalizzazione, tra cui un equalizzatore integrato. L'applicazione consente, inoltre, di tenere sotto controllo lo stato di carica delle cuffie e degli auricolari.

Prezzi e disponibilità

Disponibili nel corso del 2024, le nuove cuffie Urbanista Los Angeles avranno un prezzo di 179 euro, mentre gli auricolari Urbanista Phoenix di seconda generazione saranno acquistabili a 129 euro.