Urbanista Phoenix: i primi auricolari alimentati dalla luce

Il marchio audio svedese Urbanista annuncia i nuovi Phoenix, i primi auricolari completamente senza fili, con cancellazione attiva del rumore, alimentati dalla luce.

Scendendo nel dettaglio, la custodia di ricarica, con batteria integrata, delle Urbanista Phoenix è rivestita di celle solari Powerfoyle in grado di catturare qualsiasi forma di luce, sia naturale che artificiale; basterà, quindi, inserire gli auricolari all'interno della custodia, esposta alla luce, per avere un'autonomia infinita.

Gli auricolari sono, inoltre, dotati di un'avanzata tecnologia di cancellazione attiva del rumore e di microfoni che filtrano i suoni ambientali, in modo da poter ascoltare musica e telefonare in modo cristallino anche in spazi affollati e senza distrazioni.

Le Phoenix sono auricolari leggeri e con intuitivi comandi a sfioramento. Non manca, inoltre, l'applicazione mobile di Urbanista che consente di controllare completamente l'esperienza audio. L'app, disponibile sull'App Store di Apple e sul Play Store di Google, offre varie opzioni di personalizzazione, tra cui i controlli di equalizzazione per regolare l'audio in base ai vostri gusti. L'applicazione fornisce anche informazioni su come sfruttare al meglio l'autonomia delle cuffie, comprese indicazioni visive sui livelli di carica solare, nonché la possibilità di personalizzare i controlli degli auricolari e l'assistente vocale.

Gli auricolari sono disponibili in due colori, Midnight Black (nero) e Desert Rose (rosa). Infine il grado di resistenza all'acqua IPX4 consente di utilizzare gli auricolari Phoenix in tutta sicurezza, anche con la pioggia.

Caratteristiche principali

• Ricarica con luce solare e artificiale grazie alle celle Powerfoyle

• Cancellazione attiva del rumore

• Modalità trasparenza

• Funzione multipoint

• 8 ore di autonomia a ricarica

• Tempo di riproduzione totale: 32 ore

• Microfono Noise Reduction

• Rilevamento in-ear

• Spegnimento automatico

• Controllo Touch

• Assistente Vocale Siri e Google

• Cavo di ricarica USB Type-C

• Versione Bluetooth 5.2

Prezzo

Concludiamo con il prezzo di listino delle Urbanista Phoenix pari a 149 euro.