Anche Valentino Rossi fa il suo debutto nel metaverso

Valentino Rossi, icona del motomondiale, vincitore di nove campionati mondiali in carriera, nonché tra gli sportivi italiani più amati di sempre, fa il suo ingresso nel cosiddetto web3, costituendo una società dedicata a progettare e sviluppare contenuti unici dedicati al suo brand VR46 nel metaverso, nel gaming e nel mondo degli Nft (non-fungible token).

La piattaforma virtuale per i fan del 'Dottore'

VR46 Metaverse, questo il nome del progetto, nasce dalla joint venture con 'The Hundred', e prevede una road map pluriennale, che porterà a sviluppare contenuti in continua evoluzione all’interno dei metaversi. L’obiettivo è quello di ricreare, all'interno dei mondi virtuali persistenti, una piattaforma globale dedicata al 'Dottore'. Il 'Popolo Gialloi e i fan del motorsport potranno vivere le proprie esperienze di intrattenimento virtuale incontrando i piloti, interagendo con gli altri utenti e perfino gareggiando tra loro.

I primi contenuti, sviluppati dalla nuova società, sono previsti già nel corso del 2022 e saranno subito in grado di coinvolgere sia la fan base storica di Valentino Rossi, sia un nuovo pubblico. "Entrare in questo settore è un’avventura davvero stimolante che ho deciso di affrontare in modo strutturato insieme a dei partner di livello - ha dichiarato Valentino Rossi - Mi entusiasma poter raggiungere i fan di tutto il mondo, portando loro l’atmosfera e l’entusiasmo di VR46 attraverso nuove tecnologie e penso che questo progetto segni un passo avanti importantissimo per il brand".