A Milano l'appartamento di lusso si acquista in criptovalute

Acquistare un appartamento in Bitcoin? Oggi è possibile. Per la prima volta in assoluto, a Milano, è possibile comprare un alloggio, del costo di 940 mila euro, pagandolo in criptovalute. Ma c'è di più, perché il venditore, nel pacchetto, offre anche tre 'land' nel metaverso e l'Nft (Non fungible token), ossia il certificato che ne attesta l'autenticità virtuale.

A occuparsi dell'operazione immobiliare è Luxforsale, portale del lusso con sede a Sanremo. Come spiegato dalla società, l'appartamento sorge all'ultimo piano di una palazzina in zona Cinque Giornate, ed è di proprietà di un noto regista italiano. "Si tratta di una novità assoluta nel panorama italiano, - spiega l'agenzia - un'operazione pilota sulla quale puntare i fari".

Si potrà pagare in criptovalute o euro

Non ci sarà distinzione tra acquirenti. Chi sarà interessato all'operazione commerciale, infatti, potrà scegliere se acquistare l'abitazione in euro oppure con due tra le principali criptovalute presenti sul mercato, Bitcoin ed Ethereum. Il vantaggio di completare l'operazione in criptovalute sta nell'omaggio 'virtuale', un appezzamento di metaverso e, per l'appunto, l'Nft dell'appartamento stesso. "La scelta di omaggiare con l’acquisto dell’appartamento, il token dello stesso e tre land - concludono da Luxforsale - è sintomatico di un mercato che si sta aprendo ad un futuro sempre più hi tech".