Verifica in due passaggi su WhatsApp: ecco come attivarla

Scopriamo oggi come attivare la verifica a due fattori di WhatsApp. Questa funzionalità aggiuntiva migliora notevolmente il livello di protezione dell?app e dei dati che gli utenti condividono. La verifica in due passaggi richiede l?inserimento di un PIN ogni volta che si prova ad accedere a WhatsApp da un nuovo cellulare o in caso di reinstallazione dell'app.

In generale, questo è il metodo più efficace per proteggere gli account online. In pratica, un cybercriminale dovrebbe riuscire a recuperare entrambi i fattori di autenticazione (codice SMS e PIN a sei cifre) per hackerare un account. Le più note aziende di cybersicurezza, come Panda Security, suggeriscono l?attivazione di questo protocollo per aumentare la protezione dell?app in modo facile e veloce.

Come attivare la verifica in due passaggi su WhatsApp

La verifica in 2 passaggi di WhatsApp è una barriera di protezione digitale molto potente. Ecco alcuni semplici step per attivarla:

- Aprire WhatsApp e toccare il menù con tre puntini in alto a destra.

- Andare su Impostazioni > Account > Verifica in due passaggi.

- Seguire i passaggi per impostare il PIN che bisognerà inserire quando si accede a WhatsApp da un nuovo dispositivo.

- Inserire un indirizzo email per il ripristino, da utilizzare se si dovesse dimenticare il PIN per resettarlo.

Ora, la verifica in 2 passaggi di WhatsApp è attiva.

Sicurezza delle app di messaggistica

Le app di messaggistica istantanea come WhatsApp o Telegram sono molto sicure. Queste app utilizzano la crittografia end-to-end, un processo di cifratura dei dati trasmessi che li rende illeggibili a chiunque tranne al mittente e al destinatario: i dati transitano attraverso la rete dell?app, ma sono cifrati tramite una coppia di chiavi di crittografia che posseggono appunti solo gli utenti in contatto. In pratica, neanche i server di WhatsApp possono ?leggere? queste conversazioni.

Per quanto riguarda gli accessi illeciti da parte di cybercriminali, con la verifica in due passaggi è davvero molto improbabile che un hacker riesca a recuperare entrambi i dati di accesso per i due step della verifica. Di fatto, questo livello di sicurezza è la base di una buona strategia di cybersicurezza. Per questo motivo, è importante attivare la verifica a due fattori anche su altre app e servizi online che ne dispongono.