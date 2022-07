In viaggio con iPhone e iPad: come utilizzarli al meglio in vacanza

iPhone e iPad possono rivelarsi dei perfetti compagni di viaggio; possono essere utili per moltissime attività legate alle vacanze, nella fase di preparazione e una volta arrivati a destinazione.

Note e Promemoria

Potete usare Note e Promemoria per pianificare le vostre attività e per la preparazione dei bagagli prima della partenza. Note e Promemoria si sincronizzano perfettamente e in modo simultaneo su tutti i dispositivi. È possibile condividere i Promemoria con amici, famigliari, con le persone con le quali viaggeremo, per mostrare non solo le cose da fare o da ricordare, ma anche per assegnare dei specifici task.

Mappe

Potete scoprire nuovi luoghi da visitare o fare una pianificazione più dettagliata dei posti da vedere utilizzando le Guide dell'app Mappe. Le Guide nell’app Mappe sono curate da brand e partner di terze parti; aiuteranno a scoprire splendidi luoghi in tutto il mondo o a scegliere un ristorante da provare o un negozio per fare shopping. Le guide vengono aggiornate automaticamente quando aggiungi nuovi luoghi, in questo modo avrai sempre a disposizione nuovi consigli. Potete anche creare la vostra guida personale per poi condividerla con le persone con cui viaggerete, oppure utilizzarne una già disponibile per trarre ispirazione.

Film e serie Tv

In caso di lunghi viaggi, magari in aereo, potete scaricare prima di partire vari contenuti per passare il tempo del volo divertendovi, ad esempio, pianificando in anticipo il download di film e serie TV direttamente dall’app Apple TV+.

Traduttore

Una volta arrivati a destinazione, potrete contare sul valido aiuto dell’app Traduci, che consente di tradurre contenuti vocali, testi e conversazioni in tutte le lingue supportate. Puoi scaricare una lingua e tradurre direttamente sul dispositivo senza una connessione Internet. Quando parli con un'altra persona, puoi toccare anche il pulsante “Viste conversazione” e selezionare l'opzione “Faccia a faccia” in modo che ciascuna persona possa vedere la conversazione dal lato in cui si trova.

Foto e video

Potete scattare e modificare foto e video dove e quando volete. Mantenete le vostre immagini sempre sincronizzate su tutti i vostri dispositivi con Foto di iCloud: su iPhone, iPad o iPod touch, vai su Impostazioni > [il tuo nome] > iCloud > Foto. Attiva Foto di iCloud. Tutti i video e tutte le foto nell’app Foto sul tuo dispositivo verranno aggiunti ad iCloud. Inoltre, le foto e i video già archiviati in Foto di iCloud saranno immediatamente disponibili sul tuo dispositivo. Per visualizzare le foto e i video archiviati in Foto di iCloud, apri l’app Foto, quindi tocca Libreria. Tutti i video e tutte le foto che vedi sono archiviati in Foto di iCloud. Se le immagini e i video delle vostre vacanze sono salvati su Cloud, non sarà necessario scaricarle per condividerle; basterà selezionare le foto da condividere da Foto, cliccare sul pulsante Condividi, poi scegliere Copia link e condividerlo con amici e parenti, anche in una conversazione via iMessage.

Connettività

Non avete il roaming e volete che il vostro iPad abbia accesso ai dati ovunque nel Paese in cui vi trovate? Non c'è bisogno di una SIM fisica. Basta impostare il vostro piano cellulare con la eSIM (qui alcune informazioni). Puoi anche viaggiare all’estero con iPad e iscriverti a un servizio dati cellulare con un gestore locale nel Paese o nella zona che visiti. L'opzione non è disponibile, però, in tutti i Paesi o in tutte le zone e non è supportata da tutti i gestori.

Avete un buon roaming sul vostro iPhone? Utilizzate Instant Hotspot per condividere senza problemi la connessione dati con l'iPad.

Utilizzate la modalità Consumo limitato dei dati sui vostri dispositivi. Disponibile su iOS 13 e versioni successive, permette di limitare l'utilizzo della rete in background e consumare meno dati sulle reti cellulare e Wi-Fi. Puoi attivare l'opzione Consumo limitato di dati separatamente per la rete cellulare e Wi-Fi. Le impostazioni dell'opzione Consumo limitato di dati potrebbero variare a seconda dell'operatore telefonico.