Video deepfake: i principali scenari di frode

Grazie alle reti neurali e al deep learning (da cui deep fake), gli utenti di tutto il mondo possono utilizzare immagini, video e materiali audio per creare video realistici di una persona con viso o corpo alterati digitalmente, in modo tale da farla sembrare qualcun altro. Questi video modificati sono spesso usati per scopi malevoli e per diffondere informazioni false.

Secondo il World Economic Forum (WEF), il numero di video deepfake online sta aumentando ad un ritmo annuale del 900%. Molti casi sono finiti sulle prime pagine dei giornali, con segnalazioni relative a molestie, vendette, truffe di criptovalute, ecc. I ricercatori di Kaspersky hanno individuato tre principali scenari di frode utilizzati dai deepfake a cui bisogna prestare attenzione.

Frodi finanziarie

I deepfake possono essere utilizzati per il social engineering: i criminali usano immagini modificate per fingersi delle celebrità così da adescare vittime per indurle a cadere nelle loro truffe. Ad esempio, l’anno scorso è diventato virale un video creato artificialmente, in cui Elon Musk prometteva elevati profitti grazie ad un piano di investimento in criptovalute di dubbia efficacia che, invece, portava gli utenti a perdere il proprio denaro. Per creare deepfake come questo, i truffatori usano filmati di celebrità o uniscono vecchi video e li pubblicano in live stream sui social.

Deepfake pornografici

Un altro modo in cui vengono utilizzati i deepfake è per violare la privacy di un individuo. I video deepfake possono essere creati sovrapponendo il volto di una persona in un video pornografico. Ad esempio, sono apparsi online video di celebrità che mostravano il loro volto sovrapposto a corpi di attrici porno in scene esplicite. Di conseguenza, in casi simili, le vittime degli attacchi subiscono danni alla propria reputazione e una violazione dei propri diritti.

Rischi aziendali

Spesso i deepfake sono utilizzati anche per colpire le aziende a fini criminali, come l’estorsione ai dirigenti, il ricatto e lo spionaggio industriale. Ad esempio, è noto un caso in cui i cyber criminali sono riusciti ad ingannare un dirigente bancario negli Emirati Arabi e a rubare 35 milioni di dollari, utilizzando un deepfake vocale: è stata sufficiente una breve registrazione della voce del superiore di un dipendente per generare un deepfake convincente.

In generale, gli attacchi che sfruttano i deepfake hanno come obiettivi disinformare e manipolare l’opinione pubblica, ricattare o addirittura svolgere attività di spionaggio. In ogni caso, è importante considerare che i deepfake sono una frode molto costosa che richiede grossi investimenti. Il prezzo per un minuto di un buon deepfake può partire da 20.000 dollari. Se un utente trovasse un software su Internet e provasse a creare un deepfake, il risultato sarebbe poco realistico. In pochi crederanno ad un deepfake di bassa qualità: noteranno ritardi nell’espressione facciale, movimenti delle labbra non sincronizzati con il parlato, artefatti digitali sull’immagine e altro ancora.