L'Ai che ci ruba il volto, il Garante Privacy: "Sanzioni milionarie"

Il primo caso - e forse più eclatante per la riconoscibilità globale del suo volto - è stato Tom Hanks. L'attore hollywodiano ha denunciato una società pubblicitaria per aver usato la sua immagine per uno spot di una società di igiene dentale. Non una fotografia come i più potrebbero pensare, ma un vero e proprio video prodotto a sua insaputa usando algoritmi di intelligenza artificiale. Un caso limite certo ma che ha destato un certo allarme anche in Europa tanto che l'attrice britannica Keira Knightley intende mettere sotto copyright il proprio volto. Ma come possiamo proteggerci dagli abusi dell'intelligenza artificiale.

Abbiamo chiesto come possiamo proteggerci a Guido Scorza, componente dell'autorità Garante per la protezione dei dati personali, professore di diritto delle nuove tecnologie e privacy.

"Negli Stati Uniti d'America come in Europa diversi personaggi del mondo dello spettacolo iniziano a reagire contro la "cannibalizzazione" dei propri volti da parte di algoritmi di intelligenza artificiale utilizzati per ricreare in laboratorio immagini da utilizzare per la produzione di ogni genere di contenuto creativo, spot pubblicitari inclusi. Normalmente, in questi casi, si guada al copyright - o al diritto d’autore da questa parte dell'oceano - e al diritto all'immagine. Si tratta, naturalmente, di strumenti utili specie se a utilizzarli sono personaggi famosi. Ma, probabilmente, la miglior difesa davanti a questa pratica dilagante che non risparmia i volti di nessuno - che si tratti di personaggi famosi o gente comune - è rappresentata dal diritto alla privacy: il nostro volto, infatti, è uno straordinario contenitore di cosiddetti "dati biometrici" che, nessuno - algoritmi inclusi - può usare senza un consenso esplicito dell’interessato".

Per chi viola le regole arrivano poi le sanzioni.

"Chi usa senza consenso i dati biometrici viola le regole europee sulla privacy" spiega Guido Scorza che ricorda come il Garante sia intervenuto più volte con propri provvedimenti. "Da ultimo con quello adottato nei confronti di Clearview che pescava volti a strascico per vendere a agenzie di intelligence e forze di polizia di mezzo mondo servizi di riconoscimento facciale intelligente. Ma quale che sia la finalità perseguita, sfruttare commercialmente senza chiedere e ottenere un consenso, il volto di chicchessia è vietato e espone chi lo fa a sanzioni milionarie e provvedimenti correttivi adottabili, anche in via d’urgenza, da una qualsiasi delle autorità di protezione dei dati personali europee".