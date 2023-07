Arrivano su WhatsApp i videomessaggi istantanei

I videomessaggi istantanei sbarcano su WhatsApp. A partire da oggi, giovedì 27 luglio, gli utenti possono registrare e condividere brevi video personali direttamente nelle chat del client di messaggistica istantanea di Meta. Il servizio sarà esteso a tutti nel giro di poche settimane.

Si tratta di un nuovo modo di comunicare per l'app di Mark Zuckerberg, che promette di rivoluzionare il modo con cui le persone interagiscono, più di quanto, in passato, abbiano fatto i messaggi vocali. I videomessaggi - spiegano da Meta - "sono un modo per rispondere alle chat in tempo reale e dire ciò che vuoi in 60 secondi. Crediamo che saranno un modo divertente per condividere momenti con tutta l'emozione che trasmettono i video, che sia per augurare buon compleanno, ridere a una battuta o dare una buona notizia".

Come funzionano i videomessaggi su WhatsApp

Inviare un videomessaggio è semplice come inviare un vocale. È sufficiente toccare per passare alla modalità video e tenere premuto per registrare. Gli utenti possono anche scorrere verso l'alto per bloccare e registrare il video automaticamente. I video verranno riprodotti nella chat in automatico senza audio. Per attivare l'audio, basterà toccare il video. Anche il nuovo modo di comunicare targato WhatsApp è protetto con crittografia end-to-end per garantirne la massima sicurezza.