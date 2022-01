Gelo durante un convegno al Senato: sullo schermo spunta un video porno

Un fuoriprogramma decisamente inaspettato. Un video porno giapponese è andato in onda sui monitor durante un convegno al Senato organizzato dal Movimento 5 Stelle a cui ha partecipato anche il premio nobel Giorgio Parisi. L'incredibile incidente è avvenuto in diretta zoom e facebook. Non si tratterebbe di una gaffe di qualche partecipante, ma di un attacco hacker in piena regola.

"Oggi pomeriggio si è verificato un episodio gravissimo, un vero e proprio attacco verso il quale esprimo assoluto sdegno" conferma la senatrice dei 5 Stelle Laura Mantovani in una nota. "Nel corso di un convegno online da me organizzato, e non dal collega senatore Mario Turco come erroneamente riportato su alcune testate, qualcuno si è introdotto clandestinamente trasmettendo un video dal contenuto pornografico. Ho provveduto a segnalare il tutto alle autorità competenti affinché procedano a individuare il responsabile".

Video porno durante un convegno in Senato: "Ho denunciato tutto"

"Sì, sto facendo la denuncia alla polizia postale" spiega Mantovani raggiunta dall'AdnKronos. "È andato in onda improvvisamente un filmato porno sul monitor del convegno che stavamo tenendo presso Palazzo Giustiniani, al Senato". La senatrice ha già raccontato agli inquirenti dell'incredibile 'intromissione' hard Hentai, nel corso di un convegno che la matematica di Carpi, esponente di punta del movimento Cinque Stelle ed esperta di digitale ha organizzato, moderandolo via Zoom.

"Che cosa è questo?" si domanda a un certo punto la senatrice, vedendo comparire le scene di sesso al centro del monitor, mentre nei riquadri, alcuni dei partecipanti, tra cui Giorgio Parisi, fisico e accademico, premio Nobel 2021 per la fisica, sono online. Qualcun altro chiede alla regia di intervenire "perché c'è una persona che si è introdotta... . Datemi una mano a estromettere questa persona".

"Il convegno è andato fino alla fine in modo regolare", assicura l'esponente del M5s: "Sia relatori che pubblico hanno continuato come se non fosse accaduto niente".