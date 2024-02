I primi video assurdi della gente con il visore Apple Vision Pro

È uscito ieri 2 febbraio negli Stati Uniti l’Apple Vision Pro e alla corsa all'acquisto dei primi "mela maniaci" è subito seguita la curiosità - e un po' l'invidia - di quanti sono attirati dal nuovo visore commercializzato da Cupertino, ma di certo scoraggiati dal prezzo di acquisto: 3500 dollari.

Così sui social iniziano a circolare i primi video delle persone che utilizzano gli Apple Vision Pro. C'è chi li utilizza in strada, gesticolando per aprire o chiudere le varie applicazioni.

Ma anche chi li usa in palestra o mentre è alla guida di una tesla.

Non poteva mancare anche chi ci va in palestra.

Anche se il visore è molto atteso, si inserisce in un mercato in declino. E per l'Italia? Entro la fine del 2024 dovrebbe essere disponibile anche in Europa ma già si parla di una versione economica.